«Ахмат» объявил об уходе лучшего бомбардира клуба в истории РПЛ

Пресс-служба «Ахмата» сообщила об уходе нападающего Мохамеда Конате по истечении контракта. Футболист принял решение перейти в другой клуб.
Игрок выступал за грозненскую команду с июля 2021 года. В общей сложности он провёл в её составе 90 официальных матчей, а также забил 34 мяча. Форвард стал лучшим бомбардиром в истории клуба по голам в РПЛ.
Если именно "в другой клуб", то, думаю, кто-то из более богатых именно РОССИЙСКИХ клубов им заинтересовался.
Как-то даже странно, что У КАДЫРОВА не нашлось денег, чтобы его удержать в Грозном.
Если именно "в другой клуб", то, думаю, кто-то из более богатых именно РОССИЙСКИХ клубов им заинтересовался.
Как-то даже странно, что У КАДЫРОВА не нашлось денег, чтобы его удержать в Грозном.