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«Ахмат» объявил об уходе лучшего бомбардира клуба в истории РПЛ

вчера, 17:20

Пресс-служба «Ахмата» сообщила об уходе нападающего Мохамеда Конате по истечении контракта. Футболист принял решение перейти в другой клуб.

Игрок выступал за грозненскую команду с июля 2021 года. В общей сложности он провёл в её составе 90 официальных матчей, а также забил 34 мяча. Форвард стал лучшим бомбардиром в истории клуба по голам в РПЛ.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:44
Пора на повышение. Надеюсь, что перейдёт в какой-нибудь европейский чемпионат.
derrik2000
derrik2000 ответ Gallardo27 (раскрыть)
вчера в 22:02
Всё может быть.
Gallardo27
Gallardo27 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:49, ред.
Я думаю о Конате достаточно денег. Наверное есть спортивные амбиции.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:27
"Футболист принял решение перейти в другой клуб."

Если именно "в другой клуб", то, думаю, кто-то из более богатых именно РОССИЙСКИХ клубов им заинтересовался.
Как-то даже странно, что У КАДЫРОВА не нашлось денег, чтобы его удержать в Грозном.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:10
Хоть Селюк и говорит,что за рубеж,но не верю,или в Локо или в Динамо.
adekvat
adekvat
вчера в 17:43
Куда собрался, не в Локо на замену Дзюбе?
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