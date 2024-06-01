Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Президент «Оренбурга» высказался на тему продления контракта с Деограсией

вчера, 13:16

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что контракт с главным тренером южноуральцев Давидом Деограсией продлён на год.

Да, на год. У нас было условие — если он сохраняет команду в Премьер-Лиге, соглашение пролонгируется. Задач на следующий сезон ему пока не ставили. Во вторник мы соберёмся, всё обсудим. Сперва надо посмотреть, как проведём трансферную кампанию, кто уйдёт, кто придёт. Оценим, посмотрим, проведём сборы и уже потом поставим задачи.

Также Еремякин подвёл итоги прошедшего сезона.

На сезон команде была поставлена задача занять 10-12 место. Команда задачу выполнила, значит, будем оценивать сезон удовлетворительно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКонтракт Нгамалё с «Динамо» продлён автоматически
Вчера, 19:52
Худяков не продлил контракт с «Локомотивом»
Вчера, 18:21
Витсель хочет остаться в «Атлетико»
Вчера, 17:26
СлухиВ контракте Конте с «Наполи» нет компенсации за досрочное расторжение
Вчера, 17:14
Классен покинет «Интер»
Вчера, 16:30
Гойкович покинет «Оренбург»
Вчера, 16:20
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:04
справился, молодец !
Вещий
Вещий
вчера в 13:28
Пожелаю удачи..... нужно однозначно усиливаться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 