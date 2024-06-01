Президент «Оренбурга» высказался на тему продления контракта с Деограсией

Президент «Оренбурга» подтвердил, что контракт с главным тренером южноуральцев продлён на год.

Да, на год. У нас было условие — если он сохраняет команду в Премьер-Лиге, соглашение пролонгируется. Задач на следующий сезон ему пока не ставили. Во вторник мы соберёмся, всё обсудим. Сперва надо посмотреть, как проведём трансферную кампанию, кто уйдёт, кто придёт. Оценим, посмотрим, проведём сборы и уже потом поставим задачи.