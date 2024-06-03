Сборная Италии лишилась защитника перед чемпионатом Европы

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вчера, 08:59

Защитник «Аталанты» и сборной Италии пропустит грядущий чемпионат Европы из-за травмы. В перенесённом матче 29-го тура Серии А против «Фиорентины» игрок получил разрыв крестообразной связки левого колена.

Сразу после игры Скальвини был доставлен в больницу, где ему и диагностировали данное повреждение. Скоро итальянец пройдёт ещё одно обследование. В случае подтверждения диагноза Скальвини будет прооперирован во вторник или среду. Ожидается, что данное повреждение надолго оставит защитника без футбола. Вместо Скальвини главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, скорее всего, вызовет Федерико Гатти из «Ювентуса».