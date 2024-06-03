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Сборная Италии лишилась защитника перед чемпионатом Европы

вчера, 08:59

Защитник «Аталанты» и сборной Италии Джорджио Скальвини пропустит грядущий чемпионат Европы из-за травмы. В перенесённом матче 29-го тура Серии А против «Фиорентины» игрок получил разрыв крестообразной связки левого колена.

Сразу после игры Скальвини был доставлен в больницу, где ему и диагностировали данное повреждение. Скоро итальянец пройдёт ещё одно обследование. В случае подтверждения диагноза Скальвини будет прооперирован во вторник или среду. Ожидается, что данное повреждение надолго оставит защитника без футбола. Вместо Скальвини главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, скорее всего, вызовет Федерико Гатти из «Ювентуса».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:34
Очень обидная травма в последнем ничего не решающем матче сезона. Гасперини не стоило рисковать игроками основы, а выставить резервистов.
adekvat
adekvat
вчера в 09:17
Не первый и не последний случай когда игрок из за травмы теряет возможность участвовать в большем турнире.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:06
Это потеря Италии... Но у них всегда есть кого заменит
shlomo
shlomo
вчера в 09:05
Совсем неожиданно все получилось. Здоровья игроку и быстрого восстановления.
etwzvd93aqa8
etwzvd93aqa8
вчера в 09:01
Досадно получать травмы перед самым турниром
Гость
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