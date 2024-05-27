Лунин рискует пропустить финал Лиги чемпионов

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может не сыграть в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.
В понедельник игрок пропустил тренировку из-за повышенной температуры.
Главный тренер команды Карло Анчелотти полагает, что вратарь успеет восстановиться к поединку. СМИ сообщают, что Лунин останется в запасе, а на поле появится Тибо Куртуа.
На одном уровне с играющими ничего не увидишь...всё время кто то маячит перед глазами...ни голы ни атаки не видно...
Посмотрел по человечески...с боку поля.....потом можно даже и на награждение выйти....ну чтоб продлить...прекрасный футбольный вечер...
На одном уровне с играющими ничего не увидишь...всё время кто то маячит перед глазами...ни голы ни атаки не видно...
Посмотрел по человечески...с боку поля.....потом можно даже и на награждение выйти....ну чтоб продлить...прекрасный футбольный вечер...