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Лунин рискует пропустить финал Лиги чемпионов

вчера, 18:38
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал01.06.2024 в 22:00 Не начался

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может не сыграть в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

В понедельник игрок пропустил тренировку из-за повышенной температуры.

Главный тренер команды Карло Анчелотти полагает, что вратарь успеет восстановиться к поединку. СМИ сообщают, что Лунин останется в запасе, а на поле появится Тибо Куртуа.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 20:01
Надо срочно его поставить на ноги! Он должен играть!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:24, ред.
Соглашусь...такие вещи лучше со стороны смотреть...тем более вход бесплатный...
На одном уровне с играющими ничего не увидишь...всё время кто то маячит перед глазами...ни голы ни атаки не видно...
Посмотрел по человечески...с боку поля.....потом можно даже и на награждение выйти....ну чтоб продлить...прекрасный футбольный вечер...
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 18:54
Он играть не будет так и так, после четырех матчей Куртуа на ноль после возвращения и суммарно значит около 20 сейвов подряд)) Но, конечно, кубок он должен поднять (надеюсь), огромный вклад его в проход в финал. Но играть должен лучший здесь и сейчас, а это Куртуа.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:48
Тут не чего не поделаешь - в воротах в финале ЛЧ должен стоять вратарь , который находится в лучших на данный момент кондициях - тренерский штаб Реала и медики разберутся...
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 18:40
За четыре дня все пройдет.
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