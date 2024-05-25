Иньяки Уильямс два года играл с осколком стекла в ноге

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вчера, 10:38

Нападающий «Атлетика» в течение двух лет играл с осколком стекла в ноге. Два года назад футболист во время отпуска наступил на стекло, что привело к глубокой ране на левой ноге. В течение нескольких месяцев игрок испытывал дискомфорт из-за этого, а недавно ему данный осколок удалили, проведя операцию.

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