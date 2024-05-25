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Иньяки Уильямс два года играл с осколком стекла в ноге

вчера, 10:38

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс в течение двух лет играл с осколком стекла в ноге. Два года назад футболист во время отпуска наступил на стекло, что привело к глубокой ране на левой ноге. В течение нескольких месяцев игрок испытывал дискомфорт из-за этого, а недавно ему данный осколок удалили, проведя операцию.

Главный тренер команды Эрнесто Вальверде дал комментарий по теме:

После финала Кубка Испании врачи сделали МРТ и увидели осколок стекла в подошве ноги. Двухсантиметровый фрагмент. Мы с врачом сначала рассмеялись, поскольку не поверили в это.

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Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:08
И такое бывает,с осколком снаряда возле сердца человек 30 лет жил !
Гость
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