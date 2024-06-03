Сперцяна предложили «Лацио»

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вчера, 15:27

Услуги полузащитника «Краснодара» и сборной Армении были предложены «Лацио». Но на данный момент руководство итальянского клуба не рассматривает игрока в качестве первостепенной цели.

В текущем сезоне Сперцян провёл 33 матча, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2026 года.