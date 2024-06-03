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Сперцяна предложили «Лацио»

вчера, 15:27

Услуги полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна были предложены «Лацио». Но на данный момент руководство итальянского клуба не рассматривает игрока в качестве первостепенной цели.

В текущем сезоне Сперцян провёл 33 матча, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2026 года.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:49
Сперцяна предложили Лацио, в Лацио расхохотались.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:04
клуб из Колмо вернулся в Серию А спустя 21 год.
главным творцом этого успеха стал начинающий главный тренер Сеск Фабрегас.
почему бы Сперцяну не пробовать себя в Комо?
112910415
112910415
вчера в 15:56
а очередь-то где ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:54
Что то непонятно. Вроде говорили, что Сперцян нарасхват в Европе. А его уже всем подряд предлагают и никто пока не позарился. Странно!
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:43
У лацио там несколько игроков уходят. Вполне возможен этот переход.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:41
Всего лишь Лацио?
Тут его чуть ли не в Реал/Ман Сити отправляли.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:33
А куда его зовут интересно?
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