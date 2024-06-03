Сперцяна предложили «Лацио»

Услуги полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна были предложены «Лацио». Но на данный момент руководство итальянского клуба не рассматривает игрока в качестве первостепенной цели.
В текущем сезоне Сперцян провёл 33 матча, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2026 года.
главным творцом этого успеха стал начинающий главный тренер Сеск Фабрегас.
почему бы Сперцяну не пробовать себя в Комо?
главным творцом этого успеха стал начинающий главный тренер Сеск Фабрегас.
почему бы Сперцяну не пробовать себя в Комо?
Тут его чуть ли не в Реал/Ман Сити отправляли.
Тут его чуть ли не в Реал/Ман Сити отправляли.