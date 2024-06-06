Сабрина Виттманн стала главным тренером мужского «Ингольштадта»

Мужскую команду «Ингольштадта» возглавила Сабрина Виттманн.
В начале мая она исполняла обязанности главного тренера коллектива.
По итогам прошедшего сезона клуб занял 10-е место в третьей по силе лиге чемпионата Германии, набрав 54 очка.
Мужскую команду «Ингольштадта» возглавила Сабрина Виттманн.
В начале мая она исполняла обязанности главного тренера коллектива.
По итогам прошедшего сезона клуб занял 10-е место в третьей по силе лиге чемпионата Германии, набрав 54 очка.
уже интересно следить за успехи Ингольштадта.
говорят, что боссы клуба так уверены в тренерессы))) что готовы до января платить штрафы, пока Сабрина не получит нужную лицензию.
а дальше можно вернут Ингольштадт в Бундеслигу 1.
Сабрина - гроза Баварии.
звучит.
уже интересно следить за успехи Ингольштадта.
говорят, что боссы клуба так уверены в тренерессы))) что готовы до января платить штрафы, пока Сабрина не получит нужную лицензию.
а дальше можно вернут Ингольштадт в Бундеслигу 1.
Сабрина - гроза Баварии.
звучит.
А может потом и смешанный футбол появится, как в теннисе?)
А может потом и смешанный футбол появится, как в теннисе?)