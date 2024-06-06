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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Третья лига 2024/2025

Сабрина Виттманн стала главным тренером мужского «Ингольштадта»

вчера, 17:33

Мужскую команду «Ингольштадта» возглавила Сабрина Виттманн.

В начале мая она исполняла обязанности главного тренера коллектива.

По итогам прошедшего сезона клуб занял 10-е место в третьей по силе лиге чемпионата Германии, набрав 54 очка.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:45
и все таки девушка симпатичная))
уже интересно следить за успехи Ингольштадта.
говорят, что боссы клуба так уверены в тренерессы))) что готовы до января платить штрафы, пока Сабрина не получит нужную лицензию.
а дальше можно вернут Ингольштадт в Бундеслигу 1.
Сабрина - гроза Баварии.
звучит.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:48
Удивительные дела происходят в современном мужском профессиональном футболе. Сначала женщины-рефери появились, теперь женщина-тренер...
А может потом и смешанный футбол появится, как в теннисе?)
6zdv955pmwew
6zdv955pmwew
вчера в 17:48
Ну хоть не трансгендер и то хорошо.
Гость
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