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Бруно Женезио — новый главный тренер «Лилля»

вчера, 18:12

Бруно Женезио занял пост наставника «Лилля».

Ранее команду покинул Паулу Фонсека.

Соглашение Женезио с «догами» рассчитано до лета 2026 года.

В следующем сезоне команде предстоит сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Бруно Женезио — новый главный тренер «Лилля»

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:20
удачи, Бруно.
Лилль ждет перестройка
Гость
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