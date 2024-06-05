Бруно Женезио — новый главный тренер «Лилля»

Бруно Женезио занял пост наставника «Лилля».
Ранее команду покинул Паулу Фонсека.
Соглашение Женезио с «догами» рассчитано до лета 2026 года.
В следующем сезоне команде предстоит сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Бруно Женезио занял пост наставника «Лилля».
Ранее команду покинул Паулу Фонсека.
Соглашение Женезио с «догами» рассчитано до лета 2026 года.
В следующем сезоне команде предстоит сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Лилль ждет перестройка
Лилль ждет перестройка