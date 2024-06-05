Лапорта объяснил, почему уволил Хави

Президент «Барселоны» назвал причины, по которым был уволен с поста главного тренера каталонцев.

Хави сказал мне, что доверяет этой команде, но потом некоторые его высказывания выглядели так, будто он изменил своё мнение. Это заставило меня задуматься, и у меня появилось чувство, что я должен что-то изменить, причём это же чувство разделяет и совет директоров.

Хави проделал хорошую работу, он возглавил команду в самый сложный момент. В прошлом году мы выиграли лигу и Суперкубок, но в этом году дела пошли не очень хорошо. В феврале я согласился отпустить его в июне, потому что он — кулес, а также потому, что он помог нам не искать срочно замену. Затем он попросил нас о продолжении сотрудничества, и я спросил его, верит ли он в команду, он ответил «да».

Мы согласились с тем, чтобы Хави остался. После он начал просить у спортивного отдела существенное усиление состава. Это заставило меня пересмотреть своё мнение, и я подумал о Ханси Флике, чтобы извлечь максимум из наших игроков. Я принял решение придать команде новый импульс, сменив тренера. Для Хави двери клуба открыты, потому что он заслужил это.