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Лапорта объяснил, почему уволил Хави

вчера, 09:36

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал причины, по которым Хави был уволен с поста главного тренера каталонцев.

Хави сказал мне, что доверяет этой команде, но потом некоторые его высказывания выглядели так, будто он изменил своё мнение. Это заставило меня задуматься, и у меня появилось чувство, что я должен что-то изменить, причём это же чувство разделяет и совет директоров.

Хави проделал хорошую работу, он возглавил команду в самый сложный момент. В прошлом году мы выиграли лигу и Суперкубок, но в этом году дела пошли не очень хорошо. В феврале я согласился отпустить его в июне, потому что он — кулес, а также потому, что он помог нам не искать срочно замену. Затем он попросил нас о продолжении сотрудничества, и я спросил его, верит ли он в команду, он ответил «да».

Мы согласились с тем, чтобы Хави остался. После он начал просить у спортивного отдела существенное усиление состава. Это заставило меня пересмотреть своё мнение, и я подумал о Ханси Флике, чтобы извлечь максимум из наших игроков. Я принял решение придать команде новый импульс, сменив тренера. Для Хави двери клуба открыты, потому что он заслужил это.

Ранее Лапорта рассказал о трансферных планах «Барселоны».

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:07
Если честно после Кумана Хави сделал неплохую команду. Возможно жесткости не хватало. Думаю хотел построить такой плавный футбол в стиле Гвардиолы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:21
Мы все понимаем . Лапорта. Посмотрим..какой будет Барса в новом сезоне. Ты ведь давно фанатеешь от немецкой тренерской школы...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:13
Хави стал просить усиление состава, т.е. деньги, которых нет. Лапорта отмахнулся как от надоедливой мухи. Некрасиво
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 09:58
Детская барматуха ни о чём..
3dd5gbm3g492
3dd5gbm3g492
вчера в 09:51
Вообщем один хотел усиление и поднять свой авторитет на этом, второй денег зажал или их уже профукал
shlomo
shlomo
вчера в 09:49
Посмотрим что будет представлять Барса в следующем сезоне...
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:41
Барселона вторым составом способна играть и выигрывать. Какое усиление состава для Хави? Пусть тренировать учится. Зря он сразу в барселону тренером полез, есть же более скромные клубы где можно и опыта набраться и им пользу принести. Принес он пользу тренируя барселону? ну хз....
qsz6a97q72ph
qsz6a97q72ph
вчера в 09:40
В общем уволил за длинный язык.
Гость
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