В РФС рассказали о работе по организации товарищеских матчей сборной

Генеральный секретарь РФС рассказал, как ведётся работа по организации товарищеских матчей сборной России.

Что касается сентябрьских товарищеских матчей сборной России, то пока не договоримся, мы не скажем, кто будет соперником. Количество команд, у которых есть слоты для товарищеских матчей, небольшое. Переговоры ведутся. В них периодически возникают позитивные ускорения, потом замедления.

Бразилию не рассматриваем, а с Китаем хотим договориться. Мы рассматриваем большой комплекс вопросов сотрудничества с Китаем. Мы уже используем их офсайдные линии, есть вопросы, касающиеся совместного развития детско-юношеского футбола, женские сборные играют. Хотелось бы сыграть и мужскими сборными, но азиаты сейчас сильно заняты. Как у них появится окошко, надеюсь, в него влезем.

С Парагваем у нас действующий контракт. Но мы исходим от того, что до 2025 года у них нет свободных дат. В планах остаётся провести товарищеский матч с Парагваем.