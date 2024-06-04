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РФС работает над организацией матча сборных России и Китая

вчера, 09:58

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий касательно возможного проведения контрольного матча сборных России и Китая.

На какой стадии находятся переговоры с Китаем по взаимодействию в рамках обмена судьями? Это та же работа, которую мы ведем с Белоруссией и Саудовской Аравией. Планируем заключить соглашение по обмену опытом, чтобы наши судьи работали там, а оттуда, возможно, приезжали к нам. В Белоруссии мы организовали подготовку судей VAR по просьбе ФИФА, подобные вещи в рамках судейского направления планируются и с Китаем.

Также обсуждается и товарищеский матч со сборной Китая, и развитие детско‑юношеского футбола между нашими странами. Пока неправильно оглашать все, у нас есть планы по созданию совместной системы детско‑юношеских соревнований. Сейчас ряд клубов проводит турниры на детском уровне с китайскими командами: приглашают их в Россию, ездят в Китай. Но пока системной работы не ведется. Мы же хотим это сделать постоянным сотрудничеством.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:34
договорятся, факт !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:35
Поздно....без вариантов....я их уже всему научил....
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:28
РФС работает над организацией матча сборных России и Китая .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:16
Мировые аутсайдерами остаётся играть товарищеские матчи... Надо добиваться отмены бана.
v9t9jymhwfup
v9t9jymhwfup
вчера в 11:15
Неужели так сложно организовать такой матч?
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:09
В данный момент любые международные матчи это хорошо. Пока РФС "забанен" и отстранен от турниров (не по спортивным принципам кстати!) есть время в своем детско-юношеском футболе порядок навести. А его нет...как нет полей в регионах, нет активной работы секций футбола и пропаганды. потом будем удивляться что мы не футбольная страна.
lotsman
lotsman
вчера в 10:46
На постоянной основе можно турниры устраивать, между командами.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:32
Не разу не смотрел игры с участием Китая!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:31
Китайцы с нами дружат, согласятся играть без проблем. Тем более там Слуцкий шороху наводит...
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