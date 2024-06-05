Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

Делегация РФС примет участие в ПМЭФ

вчера, 10:28

Делегация Российского футбольного союза, под предводительством президента Александра Дюкова, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов рассказал о планах РФС на данном форуме.

В рамках форума будут проводиться различные мероприятия, подписываться соглашения, пройдёт матч сборной участников форума против медийной команды России, также состоится игра за женский Суперкубок России 8 июня на «Газпром-Арене». Все эти мероприятия в рамках форума организует РФС. В чём сейчас плюсы участия РФС в ПМЭФ? Мы рассказываем несколько иной аудитории о наших проектах, показываем определённые достижения, которые есть за год. Ведём переговоры, в том числе с регионами, потому что на ПМЭФ есть возможность обсудить работу по тем или иным проектам. Возможны ли переговоры на ПМЭФ по поводу проведения матчей сборных? Скорее нет. Эти вопросы уже выведены на несколько иной уровень.

Напомним, ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В РФС дали комментарий на тему возможного матча памяти Садырина
04 июня
Дюков высказался о своём будущем на посту главы РФС
04 июня
РФС работает над организацией матча сборных России и Китая
04 июня
ОфициальноРФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии для игры в Дивизионе «А» Второй лиги
03 июня
Сборная России больше не сыграет с европейскими сборными в этом году
03 июня
В РФС рассказали, кого хотят видеть в качестве тренера сборной России
03 июня
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:50
Сегодня смотрел репортаж с эНтого форума, его программу. Ничего об экономике. Песни, пляски народов мира, в основном африканских, договоры о сотрудничестве с ними (видимо, о поставке фруктов). Такой примитив, что стыдно становится за нашу страну.
Уважаемые господа модераторы, прошу вас хотя бы пару часов не убирать мой комментарий, а там на ваше усмотрение.
alexamit
alexamit
вчера в 12:19
Ну вот только их там и не хватало!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:42
Ну как же без РФС могут обойтись на экономическом форуме ☝️😜🤣🤣
lotsman
lotsman
вчера в 10:42
Из всего этого самым интересным будет игра на супер кубок.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 