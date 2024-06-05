Делегация РФС примет участие в ПМЭФ

Делегация Российского футбольного союза, под предводительством президента Александра Дюкова, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Генеральный секретарь организации рассказал о планах РФС на данном форуме.

В рамках форума будут проводиться различные мероприятия, подписываться соглашения, пройдёт матч сборной участников форума против медийной команды России, также состоится игра за женский Суперкубок России 8 июня на «Газпром-Арене». Все эти мероприятия в рамках форума организует РФС . В чём сейчас плюсы участия РФС в ПМЭФ? Мы рассказываем несколько иной аудитории о наших проектах, показываем определённые достижения, которые есть за год. Ведём переговоры, в том числе с регионами, потому что на ПМЭФ есть возможность обсудить работу по тем или иным проектам. Возможны ли переговоры на ПМЭФ по поводу проведения матчей сборных? Скорее нет. Эти вопросы уже выведены на несколько иной уровень.