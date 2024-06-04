Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

В РФС дали комментарий на тему возможного матча памяти Садырина

вчера, 12:17

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о возможном проведении матча памяти тренера Павла Садырина.

Обсуждаем с «Зенитом» матч памяти Павла Садырина. У команды в 2024 году юбилей с даты чемпионства СССР (1984). Памяти Садырина мы бы хотели посвятить матч «Зенит» — ЦСКА на «Петровском».

«Зенит» под руководством Садырина становился чемпионом СССР 1984 года и брал Кубок сезона 1985-го, с ЦСКА специалист в 1991-м выиграл последний в истории чемпионат и Кубок СССР.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Делегация РФС примет участие в ПМЭФ
Сегодня, 10:28
Дюков высказался о своём будущем на посту главы РФС
Вчера, 10:54
РФС работает над организацией матча сборных России и Китая
Вчера, 09:58
ОфициальноРФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии для игры в Дивизионе «А» Второй лиги
03 июня
Сборная России больше не сыграет с европейскими сборными в этом году
03 июня
В РФС рассказали, кого хотят видеть в качестве тренера сборной России
03 июня
Все комментарии
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 14:06, ред.
Надеюсь, участники "письма 14" будут помалкивать в тряпочку и не появятся ни на ТВ, ни на стадионе
drug01
drug01
вчера в 13:36
Почему ещё размышлять! Этот матч просто необходим!!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:03
Было бы неплохо провести такой матч...
4yp6faunvktr
4yp6faunvktr
вчера в 13:02
Было бы очень правильно сыграть такой матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 