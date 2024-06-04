В РФС дали комментарий на тему возможного матча памяти Садырина

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал о возможном проведении матча памяти тренера Павла Садырина.
Обсуждаем с «Зенитом» матч памяти Павла Садырина. У команды в 2024 году юбилей с даты чемпионства СССР (1984). Памяти Садырина мы бы хотели посвятить матч «Зенит» — ЦСКА на «Петровском».
«Зенит» под руководством Садырина становился чемпионом СССР 1984 года и брал Кубок сезона 1985-го, с ЦСКА специалист в 1991-м выиграл последний в истории чемпионат и Кубок СССР.