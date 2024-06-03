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РФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии для игры в Дивизионе «А» Второй лиги

вчера, 15:56

Комиссия по лицензированию Российского футбольного союза выдала 22 клубам лицензии РФС III, которые дают право выступать во Второй лиге Дивизионе «А» в сезоне 2024/25.

Речь идёт о следующих командах: «Волгарь» (Астрахань), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Кубань» (Краснодар), «Новосибирск», «Чайка» (Песчанокопское), «Ротор» (Волгоград), «Челябинск», «Велес» (Москва), «Краснодар-2», «Родина-2» (Москва), «Муром», «Авангард» (Курск), «Калуга», «Химик» (Дзержинск), «Волга» (Ульяновск), «Динамо-Брянск», «Спартак» (Кострома), «Металлург» (Липецк), «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Текстильщик» (Иваново), «Торпедо Миасс», «Иртыш» (Омск).

В связи с невыполнением обязательных критериев в выдаче лицензии было отказано «Уфе». Решение вынесено с отсрочкой вступления в силу до 10 июня 2024 года. В течение этого времени у клуба есть возможность предоставить комиссии дополнительный пакет документации или подать апелляцию.

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Уфа
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:30
Что привязались к Уфимскому клубу.
7xy6vqq66az7
7xy6vqq66az7
вчера в 17:03
Господи, как низко Уфа пала...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:12
Совсем всё плохо у них
112910415
112910415
вчера в 16:07
они ещё исправятся !
drug01
drug01
вчера в 15:57
Уж слишком строго!!! Так можно угробить футбол!
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