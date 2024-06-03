РФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии для игры в Дивизионе «А» Второй лиги

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вчера, 15:56

Комиссия по лицензированию Российского футбольного союза выдала 22 клубам лицензии РФС III, которые дают право выступать во Второй лиге Дивизионе «А» в сезоне 2024/25.

Речь идёт о следующих командах: «Волгарь» (Астрахань), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Кубань» (Краснодар), «Новосибирск», «Чайка» (Песчанокопское), «Ротор» (Волгоград), «Челябинск», «Велес» (Москва), «Краснодар-2», «Родина-2» (Москва), «Муром», «Авангард» (Курск), «Калуга», «Химик» (Дзержинск), «Волга» (Ульяновск), «Динамо-Брянск», «Спартак» (Кострома), «Металлург» (Липецк), «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Текстильщик» (Иваново), «Торпедо Миасс», «Иртыш» (Омск).

В связи с невыполнением обязательных критериев в выдаче лицензии было отказано «Уфе». Решение вынесено с отсрочкой вступления в силу до 10 июня 2024 года. В течение этого времени у клуба есть возможность предоставить комиссии дополнительный пакет документации или подать апелляцию.