«Милан» продвинулся в переговорах по Зиркзее

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09 июня 2024, 13:55

«Милан» продолжает переговоры по переходу нападающего «Болоньи» . В субботу представители «россонери» провели ещё одну встречу с агентами игрока. Диалог развивается в позитивном ключе, и «Милан» надеется на скорое завершение трансфера.

Напомним, итальянский клуб собирается выкупить Зиркзее за 40 миллионов евро. Но при этом комиссионные агентам могут составить 15 миллионов евро. «Милан» не хочет платить такие деньги и уверен, что в ходе переговоров удастся уменьшить данную сумму на 5 миллионов евро. Сам игрок счастлив в Италии и заинтересован в переходе в стан «россонери».