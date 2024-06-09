«Реал» договорился о трансфере Вирца

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09 июня 2024, 12:22

«Реал» подпишет полузащитника «Байера» и сборной Германии в 2025 году. «Сливочные» планомерно работали над трансфером футболиста несколько последних месяцев, несмотря на огромный интерес к нему со стороны других коллективов.

Сообщается, что следующий сезон Вирц отыграет в «Байере», а после перейдёт в «Реал» за 150 миллионов евро. Предварительная договорённость достигнута.