«Реал» подпишет полузащитника «Байера» и сборной Германии Флориана Вирца в 2025 году. «Сливочные» планомерно работали над трансфером футболиста несколько последних месяцев, несмотря на огромный интерес к нему со стороны других коллективов.
Сообщается, что следующий сезон Вирц отыграет в «Байере», а после перейдёт в «Реал» за 150 миллионов евро. Предварительная договорённость достигнута.
Дружище, поверьте, моему жизненному и спортивному опыту, Алонсо для Реала- не созрел, рано ему, в такой клуб. После Карла Великого, Алонсо, в Реале, будет выглядеть, как жалкая подделка... Кто бы и как не нахваливал Алонсо, но, я еще раз говорю- его чемпионство в Бундесе, ни что иное- как отвратительная, безответственная игра Баварии!!! Первый же, свой серьезный экзамен, Алонсо, в качестве тренера- провалил в финале ЛЕ, когда, был, вчистую переигран опытным и мудрым наставником Аталанты. Никаких, весомых аргументов, Алонсо не предъявил в финале. В его работе- масса ошибок, которые по ходу сезона- вскрывали, и Штутгарт, и даже средний Карабах. Тренер, не умеющий менять тактику по ходу матча, играющий по одному и тому же сценарию, не может возглавить, такой Величайший Клуб, как Реал. Поэтому, не вижу, в ближайшей перспективе Алонсо, в качестве ГТ Реала.
Дружище, поверьте, моему жизненному и спортивному опыту, Алонсо для Реала- не созрел, рано ему, в такой клуб. После Карла Великого, Алонсо, в Реале, будет выглядеть, как жалкая подделка... Кто бы и как не нахваливал Алонсо, но, я еще раз говорю- его чемпионство в Бундесе, ни что иное- как отвратительная, безответственная игра Баварии!!! Первый же, свой серьезный экзамен, Алонсо, в качестве тренера- провалил в финале ЛЕ, когда, был, вчистую переигран опытным и мудрым наставником Аталанты. Никаких, весомых аргументов, Алонсо не предъявил в финале. В его работе- масса ошибок, которые по ходу сезона- вскрывали, и Штутгарт, и даже средний Карабах. Тренер, не умеющий менять тактику по ходу матча, играющий по одному и тому же сценарию, не может возглавить, такой Величайший Клуб, как Реал. Поэтому, не вижу, в ближайшей перспективе Алонсо, в качестве ГТ Реала.