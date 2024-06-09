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«Реал» договорился о трансфере Вирца

09 июня 2024, 12:22

«Реал» подпишет полузащитника «Байера» и сборной Германии Флориана Вирца в 2025 году. «Сливочные» планомерно работали над трансфером футболиста несколько последних месяцев, несмотря на огромный интерес к нему со стороны других коллективов.

Сообщается, что следующий сезон Вирц отыграет в «Байере», а после перейдёт в «Реал» за 150 миллионов евро. Предварительная договорённость достигнута.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
09 июня в 23:37
Завтра прочтешь. Ну так вот, все пути и выходы Байера через центр и фланги- Аталанта перекрыла, а резервного варианта, у Алонсо не нашлось...

Ладно ,беги, спасибо за беседу!)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 23:31
Витя один только пример (мне надо отлучиться)

Где были фирменные проходы через центр аптекарей с коротким пасом или как под линейку расчерченным длинным?
Когда это фармацевты у бровки катали мяч, а потом с улыбкой (левый край) отдавали пас назад?
Практически ни разу не возмущались на беспредел судьи...
(Вспомни как на том же левом краю, на половине Атал. два раза подряд зарядили аптекаря! Даже комментатор возмутился...
Извини, надо бежать.. Тема закрыта.
Удачи.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
09 июня в 23:26
А от чего?)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 23:23
Абаскаль...
От непонимания игры, рисовался.
А вот твой любимец не от этого...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
09 июня в 23:21
Почему скачет, не знаю, возможно- темперамент. А почему Абаскаль скакал?)))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
09 июня в 23:19
Не видел игры со стороны Байера и Ливера? Ну ладно, с Ливером, хотя игра у них была и преимущество имели. Но тренер Аталанты сыграл также грамотно, как в финале и победил. А почему ты не видел игры у Байера, потому что это был мутняк? Ну хорошо, обоснуй свои претензии...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 23:14, ред.
Витя!

Матчи все я смотрел, но не видел игры со стороны Байера и Ливера...


Ты мне лучше расскажи почему Тухель скачет по бровке во время игры?)
Capral
Capral ответ w44rphxztfza (раскрыть)
09 июня в 23:10
Олег, я- не поклонник Баварии, а только Т.Тухеля. И вероятно, больше чем я, никто, так беспристрасно его не критиковал. Ты отлично знаешь мою объективность. Ну, а если ты, не видел игры Байера- с Ливером и Аталантой, как же, ты можешь давать оценку этим матчам?)))
w44rphxztfza
w44rphxztfza ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 23:06
Витя!
Я тоже немного поиграл в футбол...
Я НЕ ВИДЕЛ игры Байера с Аталантой, и ещё раз повторюсь и игры с Ливерпулем...
Остановимся и останемся каждый при своем мнении...
Тебе как поклоннику Баварии обидно наверное... мну понимает тебя...)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
09 июня в 23:00
Олег, если бы Алонсо подходил рационально к своим играм, то он не допускал бы до таких провалов, как 0:2, а потом- героически их преодоливал, тратя на это лишние силы и энергию. Экономный тренер, так себя не ведет- это лишнее доказательство того, что ему не хватает- ни нужного опыта, ни необходимой практики... Это первое. Второе: никакого мутняка в финале не было и быть не могло, не надо принижать и умолять победы Аталанты, которая прошла Ливерпуль и заслуженно выиграла трофей. Это Зенит, в этом сезоне- случайно стал чемпионом, но Аталанта- выиграла по делу!

Футбол Алонсо- симпатичный, подвижный, острый- но легко читаемый. Вот, ГТ Аталанты его и раскусил, нашел противоядие, в силу своего футбольного и жизненного опыта. Не знаю, что получится из Алонсо в дальнейшем, но пока- он начинающий ,способный тренер, не более того...
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 22:52
По поводу Семака..., мну же там написал с многоточием. зачем шпынять?)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 22:47
Витя!
Думаю что Алонсо не допускал одни и те же ошибки и вопрос не в везении, а просто в уверенности, что боевой состав Байера за 12-15 минут сотрет любую команду уровня Карабах. На мой взгляд аптекари стали подходить более рационально к экономии своих сил. В пользу этого аргумента говорят результаты второго круга Бундестим - если в первом отгружали в среднем по 3-4 мяча, то во втором... - 2....
Алонсо мог "себе" позволить дать фору таким соперникам как Карабах, Рома.... и не одни они.
Что касаемо финала.... Да мутняк с моей точки зрения...
У соперника какой то юбилей... Мну не видел что Байер играл, было пару всплесков по 2-3 минуты и всё, остальное непонятно что....
Я практически все игры Байера (кормильца)) смотрел и получал удовольствие от их игры, в финале я этого не увидел, точно так как не увидел игры Ливерпуля с будущим финалистом, особенно в Англии - 2:4))
Attacante_88
Attacante_88
09 июня в 18:27
Мне смешно, как немецкие эксперты, просто пальцем в небо тычат, говоря про матчи с Карабахом и Ромой. Чтобы делать выводы - нужно было эти матчи посмотреть.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
09 июня в 17:22
Приветствую, Олег!!!
Олег, дело в том, что Карабах- это только один из штрихов к портрету Алонсо и в частности к Байеру. Но даже этого, хватает, чтобы сделать определенные выводы. Ты говоришь, что Байер с Карабахом знаком и встречался раньше. Ну хорошо. Тогда объясни мне, почему, в двух играх с карабахом в ПО, Алонсо, практически по одному и тому же сценарию вёл игру? Ведь уже по первой игре были видны сильные и слабые стороны Карабаха, и тем не менее, вторая игра могла закончиться для Байера трагедией, просто, снова повезло...

В полуфинале, с Ромой, если не ошибаюсь- теже ошибки, что и с Карабахом, и снова, Байер горит 0:2 и снова- просто везение или чудо спасает Алонсо от неудачи. А вот в финале, чуда не случилось и всё закончилось так, как и должно было закончиться. Я не унижаю Алонсо как тренера, я объективно оцениваю его тренерские возможности. А сравнение с Семаком, думаю- неуместно, Дружище))).

Твои доводы, Олег, имеют под собой определенную основу, но они не есть полноценным доказательством- это только ньюансы, только верхушка айсберга, как принято говорить...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 16:36
На примере Семака в Уфе, можно предположить, что и у Алонсо может пойти не всё гладко.
Хотя сравнивать....)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 16:29, ред.
Это так... Предисловие...))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 16:28
Здравия желаю господин Капрал!)
Витя!
По Карабаху не согласен в корне. Нельзя игру с оной командой ставить в пример как непрофессионализм Алонсо. Почему?
Во первых, в Карабахе очень сильный подбор игроков (это подтвердит "Брага"...))
Один Жунинью чего стоит...
Во вторых.
На предварительном этапе Байер обыграл Карабах дважды 5:1 почти основным составом и 0:1 с ротацией.
Естественно Алонсо понял, что за соперник передним и поехал в солнечный Карабах посадив на лавку (мысленно вначале, а потом и на практике) таких тевтонов как Йосип Станишич, Инкапье, Фримпонга, Градецки, Флориан Вирц, Джака, Патрик Шик. После первого тайма, когда табло улыбалось "2:0" , на поле появились не последние алхимики Байера, а именно - Вирц, Джака и Фримпонг...
Игра стала совершенно веселее протекать и затем на подмогу пришёл и Шик...
И фармацевтическая, немецкая машина вв добавленное время выдала минимальное количество слабительных пилюль..., при этом надо отметить безалаберность Фримпонга, который с двух с половиной метров, головой, не попал в раму.
Напряженный график Байера вынуждал Алонсо делать ротации, да и психологический момент не надо сбрасывать со счетов - Карабах, в кои то века попал в одну восьмую и любая команда относящаяся к НЕ ТОП эшелону, всегда будет играть более чем старательно и наоборот, элита футбола может и недооценить соперника после пробной (типа 5:1) игры...

Так что по моему разумению "игровой брак" Карабаха с аптекарями не показатель, с отрицательной стороны, работы Алонсо.
С остальными твоими доводами господин Капрал, соглашусь)
Roger Young
Roger Young
09 июня в 16:04
Ну и славно. Есть еще целый сезон, чтобы пошуметь с Байером в ЛЧ! Желаю удачи Вирцу
Attacante_88
Attacante_88
09 июня в 16:02
Опять супермнение величайшего немецкого эксперта.
Отвратительная и безответственная игра Баварии?!?!?! Да мюнхенский клуб выглядел жалко в этом сезоне. Но разве Байер с ними сыграл 34 матча из 34??? У клуба ноль поражений в Бундеслиге и кубке Германии. И лишь одно в финале ЛЕ. Это феноменальный результат.
Рано тренировать Реал? Возможно.
У того же Анчилотти были более ужасные трагедии в той же ЛЧ. Когда его суперМилан развалился в ответной игре с Депортиво и пропустил четыре безответных мяча и вылетел из турнира. А финал 2005 года против Ливерпуля? Что тогда Великий Анчи смог сделать? Ничего.
Поэтому смешно читать тут про принежение Алонсо после феноменального сезона Байера. Нужно хотя бы понимать то, что никто не ждал, что клуб выиграет 2 турнира из трёх. И это не имея в составе топ игроков. А лишь перспективных, да суперталантливых, но не топов. Либо крепких игроков чуть выше среднего уровня как Джака.
Мнение немецких экспертов может лишь смешить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июня в 14:31
Такой молодой....и такой дорогой....
Чтож надо такого уметь в 21 год...чтоб стоить 130 млн....евро...??
Телепортироваться ???
100-метровку за 4 секунды бегать...???
Временами быть невидимым???
Стрелять еженедельно хет-триками и покерами ???
Elliada_
Elliada_
09 июня в 14:20
А сколько Тебас нападал на ПСЖ и Лигу 1 из-за якобы нарушений ФФП?? Реал тем временем скупает всех топарей и хоть бы хны. Уже 3 полноценных состава набрал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 июня в 14:06
надеюсь, что Вирц перейдет в МанСити как замена КДБ, который собрался в саудовскую лигу за золотыми песками.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 июня в 14:04
Вирц отличный атакующий полузащитник.
Ну купит немца Реал.
Беллингеме конкурент.
еще Гюлер есть, которого многие считают равным Ямаля))
Будет бешеный перегруз в центре поля даже после ухода Модрича,Гюлер и Тчуамени
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
09 июня в 13:16, ред.
Добрый день!!! Я не отрицаю определенных заслуг Алонсо, и возможно, его умения выстраивать команду на голом месте, но, я отталкиваюсь от реалий нынешнего немецкого футбола, а главным образом- от игры Баварии. Если, Гордость нации и Честь страны, (по словам Ф.Беккенбауэра) отстает от чемпиона на 20 очков, значит, над этим чемпионством надо хорошо задуматься... Ничего плохого не имею к Алонсо, с симпатией отношусь к его привлекательному футболу, но, его тренерское "Я"- еще нужно доказывать и подтверждать- не одним удачным сезоном...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
09 июня в 13:08
Приветствую Вас, Уважаемый Саркис!!!
Дружище, поверьте, моему жизненному и спортивному опыту, Алонсо для Реала- не созрел, рано ему, в такой клуб. После Карла Великого, Алонсо, в Реале, будет выглядеть, как жалкая подделка... Кто бы и как не нахваливал Алонсо, но, я еще раз говорю- его чемпионство в Бундесе, ни что иное- как отвратительная, безответственная игра Баварии!!! Первый же, свой серьезный экзамен, Алонсо, в качестве тренера- провалил в финале ЛЕ, когда, был, вчистую переигран опытным и мудрым наставником Аталанты. Никаких, весомых аргументов, Алонсо не предъявил в финале. В его работе- масса ошибок, которые по ходу сезона- вскрывали, и Штутгарт, и даже средний Карабах. Тренер, не умеющий менять тактику по ходу матча, играющий по одному и тому же сценарию, не может возглавить, такой Величайший Клуб, как Реал. Поэтому, не вижу, в ближайшей перспективе Алонсо, в качестве ГТ Реала.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 13:01, ред.
Приветствую! Позволю с Вами не согласиться. Алонсо изначально работал не со звёздным составом, а с перспективным молодняком, который в следствии сам Алонсо под своим руководством и возвёл в ранг звёздных. Да и после ухода Вирца в 2025 году, уйдет и сам Алонсо, и что-то мне подсказывает, что уйдет он вместе с Флорианом тоже в Реал. Хотя тут ещё многое будет зависеть он следующего сезона.
A.S.A
A.S.A
09 июня в 12:51
Еще целый год впереди, еще сто раз всё может поменяться. Ясное дело,что скаутские работы ведутся постоянно и всякая закулисная движуха идет, но утверждать на 100% о переходе пока рановато. Да, Вирц провел шикарный сезон и многие гранды обратили на него внимание, некоторые клубы даже вышли на связь, желая заполучить его уже сецчас, но Флориан заявил, что проведет еще один сезон в Байере, а дальше будет видно. Возможно, после ухода Модрича, именно Вирц займет его место, да и Алонсо многие сватают именно в Реал, так что, поживем-увидим!
Grizly88
Grizly88
09 июня в 12:43
Реал скупает все что движется
Capral
Capral
09 июня в 12:43
Ну вот и посмотрим, как, хваленый Алонсо будет работать без звездного состава. Хватит ли, ему, тренерского таланта- доказать и подтвердить свой тренерский потенциал без сильных игроков. Сейчас- самое время, проявить себя, когда у тебя трудности с основой...
STVA 1
STVA 1
09 июня в 12:29
Не перебор ли будет в звездах?
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