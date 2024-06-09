«Фенербахче» включился в борьбу за Гринвуда

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09 июня 2024, 11:40

«Фенербахче» заинтересован в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» . Манкунианцы готовы отпустить игрока за 50 миллионов фунтов стерлингов. Сам англичанин хочет зарплату в размере 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Гринвуд уже работал под руководством нового главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо в «Манчестер Юнайтед». Также на 22-летнего вингера претендуют несколько клубов АПЛ , «Барселона», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Наполи» и «Ювентус».

В прошедшем сезоне Гринвуд выступал за «Хетафе» на правах аренды. На его счету 36 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, в которых он забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт Гринвуда с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2025 года, но клуб имеет право продлить его ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 25 миллионов евро.