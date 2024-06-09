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«Боруссия» Дортмунд считает 6 футболистов команды неприкасаемыми

09 июня 2024, 12:30

Дортмундская «Боруссия» считает 6 игроков команды недоступными для продажи этим летом.

По информации Get Football News Germany со ссылкой на Ruhr Nachrichten, речь идёт о вратаре Грегоре Кобеле, защитнике Нико Шлоттербеке, полузащитниках Эмре Джане, Марселе Забитцере, Юлиане Брандте и нападающем Никласе Фюллкруге, которых главный тренер Эдин Терзич считает очень важными.

Клуб также хотел бы сохранить Яна Маатсена и Джейдона Санчо. Голландец, скорее всего, перейдёт в стан «чёрно-жёлтых» на постоянной основе из «Челси», а в случае с англичанином, вероятно, речь будет идти об аренде у «Манчестер Юнайтед» на ещё один сезон.

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Митя Митин
Митя Митин
09 июня в 13:16
Значит под них нужно подстраивать всю команду !
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