«Боруссия» Дортмунд считает 6 футболистов команды неприкасаемыми

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09 июня 2024, 12:30

Дортмундская «Боруссия» считает 6 игроков команды недоступными для продажи этим летом.

По информации Get Football News Germany со ссылкой на Ruhr Nachrichten, речь идёт о вратаре , защитнике , полузащитниках , , и нападающем , которых главный тренер считает очень важными.

Клуб также хотел бы сохранить Яна Маатсена и Джейдона Санчо. Голландец, скорее всего, перейдёт в стан «чёрно-жёлтых» на постоянной основе из «Челси», а в случае с англичанином, вероятно, речь будет идти об аренде у «Манчестер Юнайтед» на ещё один сезон.