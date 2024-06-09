«Боруссия» Дортмунд считает 6 футболистов команды неприкасаемыми

Дортмундская «Боруссия» считает 6 игроков команды недоступными для продажи этим летом.
По информации Get Football News Germany со ссылкой на Ruhr Nachrichten, речь идёт о вратаре Грегоре Кобеле, защитнике Нико Шлоттербеке, полузащитниках Эмре Джане, Марселе Забитцере, Юлиане Брандте и нападающем Никласе Фюллкруге, которых главный тренер Эдин Терзич считает очень важными.
Клуб также хотел бы сохранить Яна Маатсена и Джейдона Санчо. Голландец, скорее всего, перейдёт в стан «чёрно-жёлтых» на постоянной основе из «Челси», а в случае с англичанином, вероятно, речь будет идти об аренде у «Манчестер Юнайтед» на ещё один сезон.