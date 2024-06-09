Щесны может стать одноклубником Роналду

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09 июня 2024, 16:21

«Аль-Наср» начал переговоры о подписании вратаря «Ювентуса» и сборной Польши Войцеха Щесного. Итальянский клуб готов отпустить футболиста, решение остаётся за ним.

Щесны перешёл в «Ювентус» из «Арсенала» в июле 2017 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне Щесны сыграл 35 матчей в Серии А, в которых пропустил 30 мячей и 15 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего поляка в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведёт переговоры о новом контракте с вратарём . Также в ближайшее время к «старой синьоре» присоединится голкипер «Монцы» за сумму в 18 миллионов евро.