«Бавария» близка к подписанию Палиньи

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09 июня 2024, 15:50

«Бавария» ведёт переговоры с «Фулхэмом» о подписании полузащитника сборной Португалии Жоау Палиньи. Сумма трансфера составит 40 — 45 миллионов евро. Сделка может быть завершена до начала чемпионата Европы.

Палинья перешёл в «Фулхэм» из «Спортинга» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне опорный полузащитник сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал одну голевую передачу и получил 13 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего португальца в 55 миллионов евро.