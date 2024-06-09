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«Бавария» близка к подписанию Палиньи

09 июня 2024, 15:50

«Бавария» ведёт переговоры с «Фулхэмом» о подписании полузащитника сборной Португалии Жоау Палиньи. Сумма трансфера составит 40 — 45 миллионов евро. Сделка может быть завершена до начала чемпионата Европы.

Палинья перешёл в «Фулхэм» из «Спортинга» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне опорный полузащитник сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал одну голевую передачу и получил 13 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего португальца в 55 миллионов евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 июня в 16:06
Компани всерьез начал работу в Мюнхене.
интересно, как Бавария начнет чемпионат
kazakoff
kazakoff
09 июня в 16:04
А когда-то его Бавария хотела приобрести, но не сошлись в цене
Гость
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