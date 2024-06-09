«Бавария» устроит грандиозную распродажу. Уйдут легенда клуба и магнит для трофеев

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вчера, 15:06

Компани дал добро на трансферы известных футболистов.

Новый тренер «Баварии» готов попрощаться с целым рядом известных игроков после ухода Чупо-Мотинга и Сарра свободными агентами. Компани нужна лояльная раздевалка. И проще всего завоевать авторитет в команде, где его пока не уважают – пригласить новых футболистов, благодарных за предоставленную возможность. У Компани есть проблема, как у любого юного наставника. Например, вингер Сане привык в «Манчестер Сити» называть нового тренера просто Вини. Конечно, такая фамильярность не подходит, если нужно управлять Мюллером, Нойером и Кейном. Но ещё одной звезды в этом списке не будет – Компани дал добро на уход легенды Киммиха.

Йозуа Киммих, хавбек

Немецкий полузащитник, умеющий сыграть на правом фланге обороны, давно хотел покинуть «Баварию». И хотя постоянно откладывал трансфер, летом высока вероятность, что Йозуа окажется в другой футболке. Гвардиола держит в уме вариант с бывшим подопечным, если «Реал» заберет себе Родри. А «Барселоне» нужен Киммих, так как назначили Флика. Йозуа в центре поля и Левандовски в атаке устраивают нового тренера каталонцев. Хавбеку нужна перезагрузка, он немного закис в «Баварии» с вечными скандалами в клубе. Но куда ему податься? Возможно, нужно подождать, пока появится интересный вариант в АПЛ .

Маттейс де Лигт, защитник

У Компани точно есть выработанный вкус на центральных защитников. Венсан сам играл на этой позиции в «Манчестер Сити». Де Лигт совершал ошибки, у него достаточно конкурентов. В обороне новой «Баварии» могут играть Ким и Дайер, если не привезут новичка. Тогда Маттейс станет лишним. А поскольку это молодой футболист с большой трансферной стоимостью, то логично после Евро-2024 попытаться отбить часть денег, вложенных в его трансфер. «Бавария» заплатила 67 млн евро, но «Ювентус» отдал «Аяксу» ещё больше. Теперь всё зависит от успешности де Лигта на Евро. Если не проиграет конкуренцию «шпоре» ван де Вену, то реклама сработает.

Серж Гнабри, вингер

У «Баварии» много футболистов на флангах атаки. Можно играть по схеме «4-3-3», где инсайдами будут Сане и Мусиала, а на острие Кейн. Тогда Серж лишний, поэтому Компани просит расстаться с немцем, пока о нем не забыли покупатели. Гнабри играл за «Арсенал», в АПЛ его прекрасно знают. Но вингер хочет остаться, если не получит приглашение от топового клуба. И зачем это сотрудничество «Баварии» Компани? Футболист немолодой, вряд ли сильно прибавит в ближайшие годы. А стоимость Гнабри будет падать, потому что контракт до 2026 года. Вот только есть один минус на торгах – из-за травмы Серж не сыграет на Евро-2024 за немцев.

Нуссаир Мазрауи, латераль

Марокканец играл на правом фланге у «Баварии». Но даже после ухода Киммиха вряд ли Нуссаир останется в Мюнхене. Компани ищет латералей, а Евро-2024 подкинет варианты. На рынке есть интересные фланговые футболисты, поэтому Мазрауи уже может искать себе новый клуб. Марокканец, которого подменял на правом фланге хавбек Лаймер, слева проиграл конкуренцию канадцу Дэвису и португальцу Геррейру. Мазрауи сам год назад порывался уйти, ссылаясь на недостаточную игровую практику, так что трансфер не удивит. Осталось только подобрать правильный клуб, ведь спроса особого нет.

Леон Горецка, центрхав

У Горецки были проблемы в прошлом сезоне. Его уровень игры заметно упал. В результате чаще хвалили юного Павловича – Александр отправился на Евро-2024, а опытного Леона в заявке не оказалось. Горецка хочет играть с первых минут, но даже после ухода Киммиха у Компани будут другие фавориты в центре поля. Вряд ли Леону стоит оставаться в «Баварии». Если провести год на скамейке, то о футболисте подзабудут. Перезапустить карьеру в Бундеслиге сложно, ведь выше «Баварии» никого нет. Горецке лучше поискать вариант за рубежом. Возможно, футболист его формата пригодится грандам Серии А, ведь умеет грамотно сыграть с мячом в центре поля.

Дайотчанкуль Упамекано, центрбек

Центральный защитник «Баварии» оказался в заявке сборной Франции, может играть в основе вместе с Салиба. Но прошлый сезон за «Баварию» получился для него сложнейшим. Дайот не всегда появлялся с первых минут. Теперь Компани выберет связку в обороне Нойера. Ким и Упамекано могут остаться. А вот если Венсан хочет заполучить нового центрального защитника, то уйдет не только де Лигт. Стоит ли «Баварии» держаться за Дайота? Вряд ли, 25-летний центральный защитник допускал результативные ошибки. Даже в последних чемпионских сезонах и плей-офф ЛЧ «Баварию» подводила линия обороны. Крутой исполнитель, но не лидер и не вожак по примеру ван Дейка.

Кингсли Коман, вингер

У Комана прервалась великая чемпионская серия. На клубном уровне Кингсли 11 раз подряд был чемпионом элитных лиг. Воспитанник ПСЖ выигрывал с родным клубом, становился первым с «Ювентусом», а потом собрал серию побед с «Баварией». Только невероятный «Байер» остановил везучего Комана. Вингер достаточно крут, чтобы попасть в заявку сборной Франции, но там ему не светит место в основе, потому что слева в атаке есть Мбаппе. В Мюнхене игрок тоже не в стартовом составе, сыграл всего 15 матчей в основе в Бундеслиге. В критический момент от Комана не дождались лидерского футбола, а платят ему как суперзвезде. «Бавария» на третьей строчке в Бундеслиге, Кингсли может уйти.

Компани точно хочет оставить в команде Кейна, тут двух мнений быть не может. Также Венсан просит придержать форварда Теля и атакующего хавбека Мусиалу, голландец и немец – юные и перспективные футболисты. А вот все остальные под вопросом. Понятно, что ветеранов Нойера и Мюллера никто не выставит на мороз. Компани нужны «лейтенанты» в раздевалке. Но крестным отцом в Мюнхене молодой бельгиец станет, только если обновит коллектив, чтобы лучше реагировали на стресс, чем «Бавария» Нагельсманна и Тухеля.