Вратарь «Факела» Александр Беленов может перейти в «Спартак».
По данным источника, «красно-белые» хотят подписать опытного голкипера этим летом. Беленов является одним из вариантов.
Напомним, что Беленов уже выступал за «Спартак» с 2010 по 2011 год.
- Да Факел вас и в следующем сезоне обыграет! Купите третьего вратаря Факела? Очнитесь!!!
- Да Факел вас и в следующем сезоне обыграет! Купите третьего вратаря Факела? Очнитесь!!!
Пусть спартачи кидают камни в мою сторону, но если спасать положение и не пугает возраст, надо любым способом, за любые бабки переманить в Спартак... -да, да Акинфеева.
Пусть спартачи кидают камни в мою сторону, но если спасать положение и не пугает возраст, надо любым способом, за любые бабки переманить в Спартак... -да, да Акинфеева.