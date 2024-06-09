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Беленов может перейти в «Спартак»

09 июня 2024, 20:24

Вратарь «Факела» Александр Беленов может перейти в «Спартак».

По данным источника, «красно-белые» хотят подписать опытного голкипера этим летом. Беленов является одним из вариантов.

Напомним, что Беленов уже выступал за «Спартак» с 2010 по 2011 год.

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Все комментарии
leo2011-12
leo2011-12
вчера в 13:05
Обычная межсезонная утка. Зачем Спартаку пожилой по футбольным меркам футболист? К тому же склонный к набору лишнего веса. Лучшие годы Александра уже позади.
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:19
Это что, "второе пришествие Беленова" в Спартак?
Не очень хотелось бы.
Он ранее и в Спартаке косячил, особенно в наиважнейших и принципиальнейших матчах, за что, собственно, был и отлучён от КБ.
Да и в других командах его игра часто вызывает грустное недоумение.
Вратарь для середняка. Может, второй вратарь.
Но уж никак не для команды, которая ОБЯЗАНА бороться в каждом матче за победу.
Хотя.... Пути Лукойла неисповедимы... )))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 10:28
Лев Иванович!
Всё относительно, Вам не чета!)
Kosmos58
Kosmos58 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:19
Не делает ляпов? Ну ну ...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 09:54
Максименко нормальный кипер.И спасал он очень прилично в этом сезоне. Его главный косяк игра ногами но можно решить проблему заставив всегда выносить вперед без бразильской распасовки. А в 37 лет нечего песком сыпать в штрафной. У нас не ЦСКА.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:35
Народ не на шутку заволновался!
Да всё нормально будет, очередного криворукого подгонят....)))
valt134
valt134
вчера в 07:46
Немного возрастной. Но за Сашу искренне рад. Он много раз достойно отстоял за Кубань. Недооцененный вратарь. Пусть ему повезет.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 06:47
Любой среднестатистический юзер сокера сможет работать скаутом в любом клубе рпл, причем на удаленке и без бонусов
chromage
chromage ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 03:53
Из разряда фантастики... в 38 лет устроить себе такую чихарду на голову. Думаю Игорь своей игрой и преданности ЦСКА и должен закончить в ЦСКА. Красиво.
antant1
antant1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 02:45
Шутка такая?)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
09 июня в 23:46
Не пойдет, к вам- точно не пойдет.)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 23:39
Конечно приглашение "неправильное"!
"Коня") манить надо было!
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 23:37
Это тот случай когда я не шучу - была бы моя воля взял бы Акинфеева.
Почему?
1. С пенальти на "ты"!
2. Не делает ляпов.
3. Много ещё чего....
Конечно он "вражина" Спартака, но все понимают - лучший, стабильный.
ABir
ABir
09 июня в 23:24
Как игрок он точно не нужен, только бизнес.
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 23:01
У Спартака и оборона не ахти и рама трещит...
Пусть спартачи кидают камни в мою сторону, но если спасать положение и не пугает возраст, надо любым способом, за любые бабки переманить в Спартак... -да, да Акинфеева.
Ice van Reed
Ice van Reed
09 июня в 22:56
В Бердыевский Ростов вписался бы как влитой, даже в Карпинский доковидное время
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 22:55
Зачем?
Скорее всего за копейки и как страховку киперу №1!
Хиромант
Хиромант
09 июня в 22:28
- Ну это уже ни в какие рамки не лезет! Я понимаю, что Спартаку обидно, что Факел их всё время обыгрывает. Ну так решайте проблемы со своей защитой! То вратаря Свинова забрали (кстати, похоже пропал парень в глубоком запасе СпаМа). И в этом сезоне снова проиграли Факелу, причём дважды, причём с общим счётом 0-4! Теперь забираем вратаря Факела Беленова! Ну что это???
- Да Факел вас и в следующем сезоне обыграет! Купите третьего вратаря Факела? Очнитесь!!!
ssspartak
ssspartak
09 июня в 22:05
В его лучшие годы Спартак от него избавлялся, а под закат карьеры зачем он нужен? Ну поиграет сезон, дальше что? Вновь искать вратаря? Нее, надеюсь что это всё слухи....
a-league
a-league
09 июня в 21:22
Очень вменяемый и адекватный воротчик
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
09 июня в 20:58
Вам, болельщикам Спартака- конечно видней. Но дело в том, что Игорь- Легенда армейского клуба, человек, много лет, верой и правдой защищавший ворота ЦСКА!!! Беленов- пришлый человек, к тому же- еще и возрастной, поэтому, мне видится, это, возможное приглашение- неправильным. Но, я уверен, что этого не случится.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
09 июня в 20:48, ред.
Ровесник Акинфеева...его же из ЦСКА не гонят)...можно и Беленова в Спартак...наверняка же недорого)...как вариант...
Capral
Capral
09 июня в 20:43
Беленов, в Спартак?! Да вы, что, ребята, вы что творите?! Впрочем, смотря в качестве кого... Человеку- под 40, какой Спартак???
Это что- идея Станковича???
Валерыч
Валерыч
09 июня в 20:33
С Латышонком видать не срослось, поэтому на Беленова переключились.
VeniaminS
VeniaminS
09 июня в 20:31
Хороший вратарь,могут и подписать.
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