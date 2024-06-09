Беленов может перейти в «Спартак»

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09 июня 2024, 20:24

Вратарь «Факела» может перейти в «Спартак».

По данным источника, «красно-белые» хотят подписать опытного голкипера этим летом. Беленов является одним из вариантов.

Напомним, что Беленов уже выступал за «Спартак» с 2010 по 2011 год.