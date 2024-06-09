«Спартак» продолжает поиски игрока левого фланга атаки

«Спартак» продолжает активные поиски левого вингера. Приоритет отдаётся игрокам до 26 лет. В основном рассматриваются футболисты из Латинской Америки и Лиги 1.
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Мне кажется его просто использовать не умеют.
Мне кажется его просто использовать не умеют.