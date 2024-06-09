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«Спартак» продолжает поиски игрока левого фланга атаки

09 июня 2024, 15:29

«Спартак» продолжает активные поиски левого вингера. Приоритет отдаётся игрокам до 26 лет. В основном рассматриваются футболисты из Латинской Америки и Лиги 1.

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Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
bee7h4v8d9gq
bee7h4v8d9gq
09 июня в 17:17
Лучше еще одного в Крыльях поискать и сделать из него Зиньковского.
Валерыч
Валерыч ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
09 июня в 16:31
Но у Осинькина же он играл, хотя он тогда ещё моложе был.
Мне кажется его просто использовать не умеют.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Валерыч (раскрыть)
09 июня в 16:25
Зинковский просто не надежен. Один раз играет три раза ваньку валяет. Не стабилен и еще видимо детство в голове
Валерыч
Валерыч
09 июня в 16:07, ред.
Зачем его искать, если есть Зиньковский? Это же практически 100-процентный левый вингер. И у Осинькина в "Крыльях", Зиньковский играл преимущественно на левом фланге атаки и весьма успешно. Лучше бы опорника надёжного и креативного искали с хорошо поставленным дальним ударом а-ля Фернандес. Плеймейкер и забивной форвард тоже крайне необходимы красно-белому клубу. Ищут там, где искать не надо, и не ищут там, где надо. Воистину, умом спартаковское руководство не понять...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июня в 15:35, ред.
Чего его искать то.....он в Эмиратах...
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