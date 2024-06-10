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Главный тренер «Ариса»: «Рассчитываем на Кокорина как на основного игрока»

вчера, 13:26

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о роли нападающего Александра Кокорина в команде.

Мы регулярно на связи с Александром. Он прекрасно знает, почему этот сезон был для него нелегким. Теперь полный фокус на новый розыгрыш. Через 10 дней начинаем предсезонный период к новому чемпионату. Мы в надежде, что Саша приедет с другим настроением, желанием и другим перформансом. В последнем матче за долгое время он сыграл 90 минут и смотрелся потрясающе. Даже в шутку ему сказал: «Саш, сезон уже закончился». Он посмеялся и ответил: «Николаич, в следующем сезоне будете видеть меня таким в каждой игре!». Чувствую и вижу, что он на это способен. Уверенность у меня есть.

Рассчитываем на Сашу как на основного игрока. Вижу, что он большой мастер. Саша впервые пройдет с нами предсезонку. Уверен, после этого он физически будет в топ-кондициях. Главное, чтобы он приехал с желанием и без травм. Саша даже в 33 сможет играть. Сравнивать неправильно, но тот же Криштиану поедет на Евро в 39. Все зависит от Александра. У него есть мастерство, класс. О чем можно говорить?

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Все комментарии
29wpun9yjdaa
29wpun9yjdaa
вчера в 15:53
Главное что Сашу там всё устраивает, похоже он там прописался
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:39
Пожелаем ему только удачи и постучать ещё дверью не один сезон!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:28
Молодец Кокорин нашёл и свою команду и своего тренера,
который верит в него. Удачи ему в следующем сезоне!
lotsman
lotsman
вчера в 14:35
Кокорин в фаворе. Это придаст ему уверенности в играх.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:52
Согласно свежей кипрской легенде, после прихода в чемпионат нападающего Кокорина, сетки на воротах стали плести толще и крепче.
Саня показал солнечному Кипру, где раки зимуют))
drug01
drug01
вчера в 13:45
Сашка нашёл свою команду!!!! Браво!!!!
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