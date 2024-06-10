Главный тренер «Ариса»: «Рассчитываем на Кокорина как на основного игрока»

Главный тренер «Ариса» высказался о роли нападающего в команде.

Мы регулярно на связи с Александром. Он прекрасно знает, почему этот сезон был для него нелегким. Теперь полный фокус на новый розыгрыш. Через 10 дней начинаем предсезонный период к новому чемпионату. Мы в надежде, что Саша приедет с другим настроением, желанием и другим перформансом. В последнем матче за долгое время он сыграл 90 минут и смотрелся потрясающе. Даже в шутку ему сказал: «Саш, сезон уже закончился». Он посмеялся и ответил: «Николаич, в следующем сезоне будете видеть меня таким в каждой игре!». Чувствую и вижу, что он на это способен. Уверенность у меня есть.

Рассчитываем на Сашу как на основного игрока. Вижу, что он большой мастер. Саша впервые пройдет с нами предсезонку. Уверен, после этого он физически будет в топ-кондициях. Главное, чтобы он приехал с желанием и без травм. Саша даже в 33 сможет играть. Сравнивать неправильно, но тот же Криштиану поедет на Евро в 39. Все зависит от Александра. У него есть мастерство, класс. О чем можно говорить?