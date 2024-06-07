Доннарумма, Тенас и Сафонов имеют одинаковые шансы на место в основе ПСЖ

Спортивный директор ПСЖ сообщил всем троим вратарям клуба Джанлуидже Доннарумме, Арнау Тенасу и Матвею Сафонову (который присоединится к команде), что они имеют равные шансы на место в основном составе.
Итальянец и испанец по понятным причинам не обрадовались данной новости.
Ранее портал FourFourTwo включил Доннарумму в список лучших вратарей мира.
у Сафонова - основные преимущества:
– Матвей хорош на линии и в умении отражать пенальти;
– Но нестабилен в игре ногами, в особенности под активным прессингом со стороны соперника;
– И довольно надежен при игре на выходах.
Но и итальянец монструозен.
герою финального матча Евро 2020 Доннарумма серьезный и бесстрашный вратарь.
но ошибок немало словил.
Высокий и физически крепкий, но при этом ловкий итальяней не по годам уверенно руководит линией защиты.
в Милане считалось, что он здорово играет ногами.
но в матчам его действия с мячом оставляют желать лучшего.
впечатлил молодой голкипер на Евро=2020.
тогда он пропустил в свои ворота только в 4-м матче (кажется, это было против Австрии).
После Скуадра прошла Бельгию.
в серии пенальти против Испании Джиджи отбил удар Альваро Мораты, который стал фатальным для красной фурии.
В финале взял удары Маркуса Рэшфорда и Букайо Сака. Скуадра ликовала.
Но это в прошлом.
в Франции за ПСЖ нет таких напряженных под давлении матчей, поэтому игра вратарю не развивается.
отсюда неуверенность и ошибки, особенно в матче с Боруссии и Ньюкаслом.
Допускаю, что Матвей обречен быть вторым номером в ПСЖ,
Сидеть, молчать и восхищаться – итальянский голкипер давно обрисовал правила игры.
Читал, что Джанлуиджи просто ненавидит амбициозных голкиперов.
когда то за ПСЖ играл Карслос Навас, и очень уверенно.
это было при Почеттино ПСЖ.
В первый сезон в чемпионате Франции Доннарумма сыграл всего лишь 17 (!) матчей.
Итальянец терпел неск-ко месяцев, но дальше уже начал сначала угрожать руководству внутри клуба,
когда понял. что в честной игре Наваса не победит.
ПСЖ либо они выбирают лучшего вратаря Европы, либо остаются с 35-летним неувядающим гением из Коста-Рики.
Секретный ультиматум.
Вот такие нечестные игры ожидаю и по отношеии Матвея.
Сафонов супер талантливый вратарь.
Но и он тоже как Доннарумма в Краснодаре был.
Сафонов всегда и везде считался первым номером.
У него никогда не было реальных конкурентов за место в основном составе.
Похоже, единственный вариант для Сафонова получить первый номер – спровоцировать уход итальянца.
Куртуа стареет, скоро саудовские деньги заманят его в пески.
Реал по любому рассмотрит вариант с Доннаруммой.
а Матвей никогда не был резервистом и уверен, не станет молча восхищаться первым номером даже в ПСЖ.
Грядет большой сюжет.
у Сафонова - основные преимущества:
– Матвей хорош на линии и в умении отражать пенальти;
– Но нестабилен в игре ногами, в особенности под активным прессингом со стороны соперника;
– И довольно надежен при игре на выходах.
Но и итальянец монструозен.
герою финального матча Евро 2020 Доннарумма серьезный и бесстрашный вратарь.
но ошибок немало словил.
Высокий и физически крепкий, но при этом ловкий итальяней не по годам уверенно руководит линией защиты.
в Милане считалось, что он здорово играет ногами.
но в матчам его действия с мячом оставляют желать лучшего.
впечатлил молодой голкипер на Евро=2020.
тогда он пропустил в свои ворота только в 4-м матче (кажется, это было против Австрии).
После Скуадра прошла Бельгию.
в серии пенальти против Испании Джиджи отбил удар Альваро Мораты, который стал фатальным для красной фурии.
В финале взял удары Маркуса Рэшфорда и Букайо Сака. Скуадра ликовала.
Но это в прошлом.
в Франции за ПСЖ нет таких напряженных под давлении матчей, поэтому игра вратарю не развивается.
отсюда неуверенность и ошибки, особенно в матче с Боруссии и Ньюкаслом.
Допускаю, что Матвей обречен быть вторым номером в ПСЖ,
Сидеть, молчать и восхищаться – итальянский голкипер давно обрисовал правила игры.
Читал, что Джанлуиджи просто ненавидит амбициозных голкиперов.
когда то за ПСЖ играл Карслос Навас, и очень уверенно.
это было при Почеттино ПСЖ.
В первый сезон в чемпионате Франции Доннарумма сыграл всего лишь 17 (!) матчей.
Итальянец терпел неск-ко месяцев, но дальше уже начал сначала угрожать руководству внутри клуба,
когда понял. что в честной игре Наваса не победит.
ПСЖ либо они выбирают лучшего вратаря Европы, либо остаются с 35-летним неувядающим гением из Коста-Рики.
Секретный ультиматум.
Вот такие нечестные игры ожидаю и по отношеии Матвея.
Сафонов супер талантливый вратарь.
Но и он тоже как Доннарумма в Краснодаре был.
Сафонов всегда и везде считался первым номером.
У него никогда не было реальных конкурентов за место в основном составе.
Похоже, единственный вариант для Сафонова получить первый номер – спровоцировать уход итальянца.
Куртуа стареет, скоро саудовские деньги заманят его в пески.
Реал по любому рассмотрит вариант с Доннаруммой.
а Матвей никогда не был резервистом и уверен, не станет молча восхищаться первым номером даже в ПСЖ.
Грядет большой сюжет.