Доннарумма, Тенас и Сафонов имеют одинаковые шансы на место в основе ПСЖ

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сегодня, 11:30

Спортивный директор ПСЖ сообщил всем троим вратарям клуба , и (который присоединится к команде), что они имеют равные шансы на место в основном составе.

Итальянец и испанец по понятным причинам не обрадовались данной новости.

Ранее портал FourFourTwo включил Доннарумму в список лучших вратарей мира.