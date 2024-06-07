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Доннарумма, Тенас и Сафонов имеют одинаковые шансы на место в основе ПСЖ

сегодня, 11:30

Спортивный директор ПСЖ сообщил всем троим вратарям клуба Джанлуидже Доннарумме, Арнау Тенасу и Матвею Сафонову (который присоединится к команде), что они имеют равные шансы на место в основном составе.

Итальянец и испанец по понятным причинам не обрадовались данной новости.

Ранее портал FourFourTwo включил Доннарумму в список лучших вратарей мира.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 14:52
Как узнали что те не обрадовались, итальянцу вообще по барабану я думаю. Сафонову в кубках засветиться и валить куда позовут будет шанс заиграть в европе.
амурец
амурец
сегодня в 14:49
Ну просто слова вежливости, Доннарумма железно первый, ну не тянет даже против него наш Матвеюшка
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:40
В прошлом году обсуждали каждый чих Захаряна, теперь тоже самое будет с Сафоновым
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:40, ред.
Может хватит раздувать из мухи слона? Во первых, Сафонов еще даже не стал игроком ПСЖ и у него нет пока никаких шансов выйти на поле за эту команду.

Будет подписание, будет разговор.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:31, ред.
Сафонов безусловно потенциал имеет, но не настолько чтобы сразу "из грязи в князи")
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:28
Несерьёзный разговор по делёжке неубитого Михаила Потапыча!)
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:56
время покажет зря он туда рванул или нет, если играть не будет то только драгоценное короткое футбольное время потеряет да и в сборную его без игровой практике могут и не пригласить
r6cj87nvyb8t
r6cj87nvyb8t
сегодня в 12:58
Сафонов будет сидеть на лавке, основным вряд ли будет.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:53
Не думаю что в начале сезона так будет!По началу 100% первым будет итальянец!А вот уже в ходе сезона , если Джиджи получит травму или начнет косячить , то у Матвея появится шанс!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:38
у каждого из киперов ПСЖ свои сильные и слабые стороны.
у Сафонова - основные преимущества:
– Матвей хорош на линии и в умении отражать пенальти;
– Но нестабилен в игре ногами, в особенности под активным прессингом со стороны соперника;
– И довольно надежен при игре на выходах.
Но и итальянец монструозен.
герою финального матча Евро 2020 Доннарумма серьезный и бесстрашный вратарь.
но ошибок немало словил.
Высокий и физически крепкий, но при этом ловкий итальяней не по годам уверенно руководит линией защиты.
в Милане считалось, что он здорово играет ногами.
но в матчам его действия с мячом оставляют желать лучшего.
впечатлил молодой голкипер на Евро=2020.
тогда он пропустил в свои ворота только в 4-м матче (кажется, это было против Австрии).
После Скуадра прошла Бельгию.
в серии пенальти против Испании Джиджи отбил удар Альваро Мораты, который стал фатальным для красной фурии.
В финале взял удары Маркуса Рэшфорда и Букайо Сака. Скуадра ликовала.
Но это в прошлом.
в Франции за ПСЖ нет таких напряженных под давлении матчей, поэтому игра вратарю не развивается.
отсюда неуверенность и ошибки, особенно в матче с Боруссии и Ньюкаслом.
Допускаю, что Матвей обречен быть вторым номером в ПСЖ,
Сидеть, молчать и восхищаться – итальянский голкипер давно обрисовал правила игры.
Читал, что Джанлуиджи просто ненавидит амбициозных голкиперов.
когда то за ПСЖ играл Карслос Навас, и очень уверенно.
это было при Почеттино ПСЖ.
В первый сезон в чемпионате Франции Доннарумма сыграл всего лишь 17 (!) матчей.
Итальянец терпел неск-ко месяцев, но дальше уже начал сначала угрожать руководству внутри клуба,
когда понял. что в честной игре Наваса не победит.
ПСЖ либо они выбирают лучшего вратаря Европы, либо остаются с 35-летним неувядающим гением из Коста-Рики.
Секретный ультиматум.
Вот такие нечестные игры ожидаю и по отношеии Матвея.
Сафонов супер талантливый вратарь.
Но и он тоже как Доннарумма в Краснодаре был.
Сафонов всегда и везде считался первым номером.
У него никогда не было реальных конкурентов за место в основном составе.
Похоже, единственный вариант для Сафонова получить первый номер – спровоцировать уход итальянца.
Куртуа стареет, скоро саудовские деньги заманят его в пески.
Реал по любому рассмотрит вариант с Доннаруммой.
а Матвей никогда не был резервистом и уверен, не станет молча восхищаться первым номером даже в ПСЖ.
Грядет большой сюжет.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:25
смешно парень туда ещё не перешёл, а его уже сватают на претендента основного вратаря
nubom
nubom
сегодня в 12:09
Второе место в алфавитном порядке - уже достижение...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:08
Это обычные слова всех менеджеров, чтобы обнадежить новичка и чтобы основной не расслаблялся. Не зря ведь говорят, что язык дан в основном для того. чтобы скрывать свои мысли.
LevaSamara
LevaSamara
сегодня в 12:06
Думаю такие же шансы, как Кейлор Навас имел. Все равны, но кто-то должен быть ровнее.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:04, ред.
Скорее всего, он так сказал, чтобы просто подбодрить Сафонова, которому ещё предстоит доказать имеет ли он равные шансы на место в воротах, наряду с Доннаруммой и Тенасом, не говоря уже о том, кому будет отдано предпочтение на статус основного вратаря ПСЖ, а им скорее всего будет, как и прежде, Доннарумма. Шансы на место основного вратаря у Матвея появятся только в том случае, если он докажет, что он выше уровнем, чем Тенас, а Доннарумма вдруг начёт косячить или травмируется.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:51
Кто лучше всех готов .тому защищать ворота
lotsman
lotsman
сегодня в 11:34
Раз равные, значит Сафонов может завоевать место основного. Это хорошо. А он, я думаю, постарается и не оплошает. Вратарь он хороший.
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