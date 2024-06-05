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Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в ближайших матчах

вчера, 13:47

Новоиспечённый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов приступит к своим обязанностям после июньских товарищеских матчей. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

К предстоящим играм команду будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев. Новый тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым приступит к работе уже после окончания товарищеских матчей.

7 июня сборная Казахстана сыграет против сборной Армении, а 11 июня проведёт матч со сборной Азербайджана.

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