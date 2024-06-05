Лунёв рассказал о причинах ухода из «Карабаха»

Вратарь рассказал, почему решил уйти из «Карабаха».

Приняли такое решение совместно с клубом. Это было совместное решение, говорил с Ходжой (главным тренером Гурбаном Гурбановым — прим. ред.). Услышали друг друга и вот пришли к этому. Клуб пошёл мне навстречу. Не повлияли ли семейные обстоятельства? Это стало немаловажным фактором. Это приоритетный момент, о чём я говорил и тренеру.

Есть ли сожаления из-за ухода? Конечно. Я провёл здесь хорошее время, у меня были отличные отношения в клубе с людьми, которые тут работают. Здесь все были как одна большая семья. Всегда тяжело уходить.