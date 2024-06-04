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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Головин не жалеет о несостоявшемся переходе в «Челси»

вчера, 09:38

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил свое решение отказаться от перехода в «Челси».

Слуцкий советовал мне переходить в «Челси», а не в «Монако»? Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: «Последнее слово за тобой, думай сам». Я выбрал «Монако» – и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 10:54
Скорей всего он бы арендам мотался, если бы перешёл к пенсам. А в Монако он один из лидеров.
cska1948
cska1948
вчера в 10:27
Есть поговорка: "Руби дерево по своему плечу!" Вот Головин и перешёл в Монако, где не затерялся, а стал одним из ведущих игроков клуба, от чего наверняка получает моральное удовлетворение.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:20
А что жалеть то, 6 лет в Монако и 0 выигранных трофеев 😁
С Челси бы выиграл за этот промежуток: Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу Чемпионов, Супер кубок УЕФА и клубный чемпионат мира (если бы конечно смог вообще в состав попасть).
Говоря же о выборе, то, как уже было сказано ранее в ЦСКА от Челси не было официальных предложений.
Лига 1 для него самое то по сути.
xpunw7utq2hh
xpunw7utq2hh
вчера в 10:10
Там бы он точно лавку полировал
adekvat
adekvat
вчера в 10:09
Правильный выбор, Челси кончился по ухода Абрамовича.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:07
Если его все устраивает , то зачем жалеть
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:07
В целом правильный выбор, ещё бы поменьше травм и тогда всё будет в ажуре
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:48
Разные лиги... Угадайка...
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