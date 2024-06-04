Головин не жалеет о несостоявшемся переходе в «Челси»

Полузащитник «Монако» оценил свое решение отказаться от перехода в «Челси».

Слуцкий советовал мне переходить в «Челси», а не в «Монако»? Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: «Последнее слово за тобой, думай сам». Я выбрал «Монако» – и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал.