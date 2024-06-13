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«Аталанта» готова продать Миранчука

вчера, 09:45

«Аталанта» оценивает полузащитника сборной России Алексея Миранчука минимум в 10 миллионов евро. Клуб готов выслушать предложения по игроку.

В прошедшем сезоне Миранчук провёл 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 12 голевых передач. Его контракт с «Аталантой» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего россиянина в 10 миллионов евро.

Сообщается, что интерес к Миранчуку со стороны «Кальяри» подтверждается.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:05
Скорей бы уже закончилась эта эпопея и Миранчук перешел куда-нибудь.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:10
Показатели не ах ти какие, но и не плачевные - 33% голевых действий.
Для команд середняков приемлемый результат, с перспективой 50%%
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:06
Статистика Алексея, конечно не очень впечатляет, но это от того, что он в основном на замены выходит. Миранчук уже выиграл Кубок с "Аталантой", все трофеи всё равно не выиграть, если он хочет играть, а не быть вечным запасным, ему лучше в другую команду уйти, пусть она и рангом пониже будет, как та же "Кальяри".
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:06
Посмотрим сколько за него по факту дадут....
5vg285c2b68k
5vg285c2b68k
вчера в 09:55
Так и пойдет по командам.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:51
Решили значит продать,не устраивает .
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