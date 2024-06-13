«Аталанта» готова продать Миранчука

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вчера, 09:45

«Аталанта» оценивает полузащитника сборной России минимум в 10 миллионов евро. Клуб готов выслушать предложения по игроку.

В прошедшем сезоне Миранчук провёл 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 12 голевых передач. Его контракт с «Аталантой» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего россиянина в 10 миллионов евро.

Сообщается, что интерес к Миранчуку со стороны «Кальяри» подтверждается.