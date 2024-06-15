«Аталанта» выкупила де Кетеларе у «Милана»

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вчера, 13:13

«Аталанта» объявила о выкупе у «Милана» контракта нападающего .

В прошлом сезоне бельгиец провёл за бергамасков 50 матчей во всех турнирах, отметившись 14 голами и 11 результативными передачами. Вместе с командой он выиграл Лигу Европы и попал в Лигу чемпионов.