«Аталанта» объявила о выкупе у «Милана» контракта нападающего Шарля де Кетеларе.
В прошлом сезоне бельгиец провёл за бергамасков 50 матчей во всех турнирах, отметившись 14 голами и 11 результативными передачами. Вместе с командой он выиграл Лигу Европы и попал в Лигу чемпионов.
Монкада - главный скаут клуба - выдавил Мальдини с Массара.
посмотрим, что получится у Златана в Милане.
а ШДК нашел свой клуб - Аталанту.
и доказал всем, что он отличный футболист.
Монкада - главный скаут клуба - выдавил Мальдини с Массара.
посмотрим, что получится у Златана в Милане.
а ШДК нашел свой клуб - Аталанту.
и доказал всем, что он отличный футболист.