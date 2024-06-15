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«Аталанта» выкупила де Кетеларе у «Милана»

вчера, 13:13

«Аталанта» объявила о выкупе у «Милана» контракта нападающего Шарля де Кетеларе.

В прошлом сезоне бельгиец провёл за бергамасков 50 матчей во всех турнирах, отметившись 14 голами и 11 результативными передачами. Вместе с командой он выиграл Лигу Европы и попал в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:05
Не заиграл у Пиоли, но расцвел у ккда более требовательного Гасперини! Думаю все три стороны будут довольны...Милан избавился от неподходящего им игрока(хотя кто знает может и Фонсека нашел бы для него место), Аталанта оставит у себя молодого и проверенного игрока, а сам ШДК будет играть в команде, к которой он уже привык, привык к требованиям тренера и всё такое...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:43
как и бельгиец Де Кетеларе, Тео Эрнандес, Майк Меньян, Рафаэл Леау и Сандро Тонали --все они считают себя многим обязанными как Мальдини, так и Массаре – именно эти двое привезли их в Милан.
Монкада - главный скаут клуба - выдавил Мальдини с Массара.
посмотрим, что получится у Златана в Милане.
а ШДК нашел свой клуб - Аталанту.
и доказал всем, что он отличный футболист.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 13:36
потому что его привел Паоло Мальдини, когда Мальдини был тех.директором Милана.
теперь люди миланского клуба избавляются от тех, кого привел Мальдини.
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s22f7d82p435
вчера в 13:26
Переход Шарля де Кетеларе из «Милана» в «Аталанту» можно считать успешным для обеих команд. «Аталанта» получила талантливого нападающего, который помог клубу выиграть Лигу Европы и попасть в Лигу чемпионов. «Милан» же получил компенсацию за аренду игрока и возможность сосредоточиться на поиске нового нападающего.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:16
Не пойму почему Милану такой игрок не нужен!
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