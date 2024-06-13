Хироки Ито перешёл в «Баварию»

Защитник Хироки Ито перешёл из «Штутгарта» в «Баварию».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.
Мюнхенцы выплатили за футболиста отступные в размере 30 млн евро.
Защитник Хироки Ито перешёл из «Штутгарта» в «Баварию».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.
Мюнхенцы выплатили за футболиста отступные в размере 30 млн евро.
Ито привлёк внимание «Баварии» своим мастерством, опытом и стабильностью. Мюнхенский клуб инвестировал значительные средства в его приобретение, что говорит о серьёзности намерений команды.
Переход Ито в «Баварию» также способствует укреплению состава команды и повышению её конкурентоспособности на международной арене. Это может привести к новым успехам и достижениям для клуба и его болельщиков.
Ито привлёк внимание «Баварии» своим мастерством, опытом и стабильностью. Мюнхенский клуб инвестировал значительные средства в его приобретение, что говорит о серьёзности намерений команды.
Переход Ито в «Баварию» также способствует укреплению состава команды и повышению её конкурентоспособности на международной арене. Это может привести к новым успехам и достижениям для клуба и его болельщиков.
японцу удачи за мюнхенский клуб
японцу удачи за мюнхенский клуб