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Хироки Ито перешёл в «Баварию»

вчера, 18:27

Защитник Хироки Ито перешёл из «Штутгарта» в «Баварию».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.

Мюнхенцы выплатили за футболиста отступные в размере 30 млн евро.

Хироки Ито перешёл в «Баварию»

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вчера в 19:20
Переход Хироки Ито из «Штутгарта» в «Баварию» является значительным событием в мире футбола. Это свидетельствует о высоком уровне игры защитника и его потенциале.
Ито привлёк внимание «Баварии» своим мастерством, опытом и стабильностью. Мюнхенский клуб инвестировал значительные средства в его приобретение, что говорит о серьёзности намерений команды.
Переход Ито в «Баварию» также способствует укреплению состава команды и повышению её конкурентоспособности на международной арене. Это может привести к новым успехам и достижениям для клуба и его болельщиков.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:45
осталось тренера Штутгарта выкупит и Бавария снова чемпион))
японцу удачи за мюнхенский клуб
Гость
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