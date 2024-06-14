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Лаллана вернулся в «Саутгемптон»

вчера, 20:33

Хавбек Адам Лаллана вернулся в «Саутгемптон».

Футболист заключил с клубом контракт на 1 год.

Лаллана является воспитанником «святых», за эту команду он уже выступал с 2006 по 2014 год.

Лаллана вернулся в «Саутгемптон»

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 21:40
лалаленд называется Брайтон!
Capral
Capral
вчера в 21:27
Приветствую админов сайта и, выражая Вам свою признательность, спешу сообщить, что мой приз (Флаг с символикой ДИНАМО) за победу в группе Черенкова майского Конкурса Прогнозов благополучно доставлен по назначению и сегодня получен.
Всем участникам конкурса удачи в дальнейших прогнозах, играйте и выигрывайте!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:22
Откуда он вернулся,где инфа?он что в лалаленде был?
Гость
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