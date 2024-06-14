Хавбек Адам Лаллана вернулся в «Саутгемптон».
Футболист заключил с клубом контракт на 1 год.
Лаллана является воспитанником «святых», за эту команду он уже выступал с 2006 по 2014 год.
Хавбек Адам Лаллана вернулся в «Саутгемптон».
Футболист заключил с клубом контракт на 1 год.
Лаллана является воспитанником «святых», за эту команду он уже выступал с 2006 по 2014 год.
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