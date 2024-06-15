Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль сделал результативную передачу в матче группового этапа Евро-2024 против сборной Хорватии.
Ямаль стал самым молодым автором ассиста в истории чемпионатов Европы (16 лет и 338 дней), обогнав бывшего бельгийского игрока Энцо Шифо, который сделал ассист на Евро-1984 против сборной Югославии (18 лет и 115 дней).
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