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Ямаль стал самым молодым автором ассиста в истории чемпионатов Европы

вчера, 20:25
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль сделал результативную передачу в матче группового этапа Евро-2024 против сборной Хорватии.

Ямаль стал самым молодым автором ассиста в истории чемпионатов Европы (16 лет и 338 дней), обогнав бывшего бельгийского игрока Энцо Шифо, который сделал ассист на Евро-1984 против сборной Югославии (18 лет и 115 дней).

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Все комментарии
Cules2013
Cules2013 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:26
Второй Фати не нужен, но при чём тут стабильность? Фати сгубили травмы.
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:15
Ямалю осталось пожелать только стабильности. Второй Фати не нужен.
fw7m4fe7et83
fw7m4fe7et83
вчера в 21:04
Хорошо играл, есть большая перспектива.
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Приглашаем Ямаля на Ямал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:44
пожелаем Ямалю успешной карьеры, без травм и клеветы))
жаль, что дурость боссов и тренеров Барселоны разрушили футбольную жизнь Фати
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:29
Осталось гол забить
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