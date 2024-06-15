Месси вышел на 2-е место по количеству голов за сборную

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вчера, 10:58

Нападающий сборной Аргентины вышел на второе место по голам на уровне национальных команд.

В товарищеском матче с Гватемалой (4:1) форвард сделал дубль. Теперь на его счету 108 голов, он сравнялся по количеству забитых мячей за сборную с иранцем . Лидером со 130 голами является португальский форвард Криштиану Роналду.