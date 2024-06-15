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Месси вышел на 2-е место по количеству голов за сборную

вчера, 10:58
ГватемалаЛоготип футбольный клуб Гватемала1 : 4Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на второе место по голам на уровне национальных команд.

В товарищеском матче с Гватемалой (4:1) форвард сделал дубль. Теперь на его счету 108 голов, он сравнялся по количеству забитых мячей за сборную с иранцем Али Даеи. Лидером со 130 голами является португальский форвард Криштиану Роналду.

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НE Эго Ист
НE Эго Ист ответ 29081985 (раскрыть)
вчера в 22:21
Фанаты гнома с "почестями" проводили Авейру в подтрибунное.. Этот День Победы.. Со слезами на глазах.. Хе.. 💋🤣
29081985
29081985 ответ НE Эго Ист (раскрыть)
вчера в 21:23
Напряглись фанаты гнома))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:26
правильно так - жадного до побед.
про жида... ну, если бы месси дружил с бадром, про жидов тупой фейк не разгоняли бы в рунете.
египтяне развели эту клевету, что в исламе является большим грехом.
обиделись, что арг подарил свои бутсы на аукцион в рамках благотворительной акции)) католик не знал, что для арабов это жестокое оскорбление.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
Месси тапает телеграммного хомяка (если в теме), только в реальной жизни). Хомяка под названием МЛС. Прокачивает доход в час)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:15
больше заработает Месси)) потому что МЛС долгосрочный проект...а КР7 в саудовской лиге - это забава невероятно богатых шейхов....
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:12
В общем как в школьной задаче по математике. Рон выбрал большую сумму сразу целиком, Месси же значительно меньшую, но с умножением на число чуть больше «1» каждую неделю/месяц. Посмотрим, кто в итоге больше заработает)
R. Carlos
R. Carlos ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:04
2-3 года по 400 мил за сезон - это же 2 миллиарда
Да даже почти 2.5
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 20:02
Ай молодец !
ЗМ в студию !!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:20
И не менее важное для жадного жидо - забивать много голов. В полулюбительской Лиге США намного легче забивать, чем в профессиональной Лиге Саудовской Аравии.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 16:45
Сейчас никакие голы и рейтинги не имеют для Месси никакого значения, как важность выиграть титулы со сборной Аргентины.
На своём веку он успел выиграть абсолютно всё возможное со сборной. Как говорится вишенкой на торте был ЧМ.
Глупо просто зацикливаться на голах. Но, когда он это делал, забивал аж 91 гол за сезон - просто аномалия для самого Роналду.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:38
Полный триумф на пути к ЗМ!)
В загашнике сборные Сейшельских и всех островов Южного моря, подтянуть племенные сборные Африки и... смело отлить из чистого золота мяч... с портрэтом Лео)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 14:54
Лео заканчивает карьеру.
после триумфа в Катаре арг отказал родной Барселоне и не купился на деньги клуба из Саудовской Аравии.
А там рекордсмен Аль Хиляль предлагал полтора милларда за 2-3 года, а именно 400 млн за сезон. Видимо, пример Криштиану Роналду не впечатлил аргентинца.
Трансфер Месси был нужен всему американскому футболу.
2026 году там пройдет чемпионат мира.
Нужно привлекать к себе внимание. новых спонсоров, инвесторов.
тот чемпионат мира при Билле Клинтоне почти нечего не дал соккеру в США.
Повторит ошибку и потерять денег американцы не были готовы.
Поэтому Месси нужен был. И он согласился.
тем более ему будут доплачивать два крупнейших партнера лиги - Apple и Adidas.
Почему Месси в МЛС?
Это большие прибыли и доходы в будущем.
Это спокойная жизнь в богатой стране.
Это доля в Интер Майами.
Дополнительная мотивация – сразу жить и играть в стране, где пройдет чемпионат мира-2026, чтобы попробовать защитить чемпионский титул.
И великий игрок будет рад оставить наследие еще и в США, не только в Европе и Южной Америке.
В Америке у Месси будут огромные маркетинговые возможности, задел на будущие бизнесы после футбола. А у саудовцев он просто несколько лет работал бы дорогостоящей игрушкой.
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:46
Как с Австралией и Францией, можно и без пенальти. Но давно уже известно, что Роналду пассажир.
Валерыч
Валерыч ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:39
Вполне возможно и так. Месси - великодушен. Он понимает, что Роналду никогда уже не стать чемпионом мира, так пусть хоть этот рекорд будет Рону в какой-то мере утешением.)
adrianes
adrianes ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:37
В Южной Америке с Люксембургами и Лихтенштейнами напряженка
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:32
если только с пенальти, как Месси
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:58
Рона точно не догонит.
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:15
Попробовал бы Роналду в плей-офф ЧМ что-нибудь забить, вряд ли сможет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:11
Попробовал бы он на Евро что-нибудь забить, врядли смогбы
Elliada_
Elliada_ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:09
Играть с аутсайдерами перед турниром обычная практика. Например, Франция недавно играла с Люксембургом. Это как тренировка перед турниром.
Elliada_
Elliada_ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:06
А смысл гнаться, если оценивают по трофеям, а не по статистике. По статистике Лукаку круче Пеле и Марадоны. На и что? Через 10-15 лет Мбаппе или Холанн обойдут Роналду по голам за сборную и что у него останется?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:03
думаю, Месси не станет гнаться за рекорд по голам.
уважает Рона))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:02, ред.
играл бы за сб.Испанию, как минимум 3-кратным чемпионом Евро стал бы)))
Elliada_
Elliada_
вчера в 12:00
Единственный чемпион мира с 100+ голами за сборную, не говоря уже о победах на других турнирах. Играл бы в Европе, уже минимум 150 голов за сборную было бы. Всё-таки, играть в ЮА очень сложно, в Европе даже Лукаку и Левандовски много забивают.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:51
У Месси есть шансы выйти по этому показателю на 1-ое место и побить рекорд Роналду. Всё-таки он моложе Рона на 2 с лишним года.
8v5etazqpvmz
8v5etazqpvmz
вчера в 11:50
Почаще бы с Гватемала и играть...
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:39
Чтобы Месси побил рекорд , ему дадут всякие Гватемалы
Вещий
Вещий
вчера в 11:30
И это не последние мячи за сборную.... Мессеныш еще покажет себя.
n52j56ya7eez
n52j56ya7eez
вчера в 11:25
Есть шанс в ближайшее время увеличить количество мячей
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:22
Ещё есть время улучшить свое достижение.
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