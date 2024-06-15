Месси вышел на 2-е место по количеству голов за сборную

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на второе место по голам на уровне национальных команд.
В товарищеском матче с Гватемалой (4:1) форвард сделал дубль. Теперь на его счету 108 голов, он сравнялся по количеству забитых мячей за сборную с иранцем Али Даеи. Лидером со 130 голами является португальский форвард Криштиану Роналду.
после триумфа в Катаре арг отказал родной Барселоне и не купился на деньги клуба из Саудовской Аравии.
А там рекордсмен Аль Хиляль предлагал полтора милларда за 2-3 года, а именно 400 млн за сезон. Видимо, пример Криштиану Роналду не впечатлил аргентинца.
Трансфер Месси был нужен всему американскому футболу.
2026 году там пройдет чемпионат мира.
Нужно привлекать к себе внимание. новых спонсоров, инвесторов.
тот чемпионат мира при Билле Клинтоне почти нечего не дал соккеру в США.
Повторит ошибку и потерять денег американцы не были готовы.
Поэтому Месси нужен был. И он согласился.
тем более ему будут доплачивать два крупнейших партнера лиги - Apple и Adidas.
Почему Месси в МЛС?
Это большие прибыли и доходы в будущем.
Это спокойная жизнь в богатой стране.
Это доля в Интер Майами.
Дополнительная мотивация – сразу жить и играть в стране, где пройдет чемпионат мира-2026, чтобы попробовать защитить чемпионский титул.
И великий игрок будет рад оставить наследие еще и в США, не только в Европе и Южной Америке.
В Америке у Месси будут огромные маркетинговые возможности, задел на будущие бизнесы после футбола. А у саудовцев он просто несколько лет работал бы дорогостоящей игрушкой.
после триумфа в Катаре арг отказал родной Барселоне и не купился на деньги клуба из Саудовской Аравии.
А там рекордсмен Аль Хиляль предлагал полтора милларда за 2-3 года, а именно 400 млн за сезон. Видимо, пример Криштиану Роналду не впечатлил аргентинца.
Трансфер Месси был нужен всему американскому футболу.
2026 году там пройдет чемпионат мира.
Нужно привлекать к себе внимание. новых спонсоров, инвесторов.
тот чемпионат мира при Билле Клинтоне почти нечего не дал соккеру в США.
Повторит ошибку и потерять денег американцы не были готовы.
Поэтому Месси нужен был. И он согласился.
тем более ему будут доплачивать два крупнейших партнера лиги - Apple и Adidas.
Почему Месси в МЛС?
Это большие прибыли и доходы в будущем.
Это спокойная жизнь в богатой стране.
Это доля в Интер Майами.
Дополнительная мотивация – сразу жить и играть в стране, где пройдет чемпионат мира-2026, чтобы попробовать защитить чемпионский титул.
И великий игрок будет рад оставить наследие еще и в США, не только в Европе и Южной Америке.
В Америке у Месси будут огромные маркетинговые возможности, задел на будущие бизнесы после футбола. А у саудовцев он просто несколько лет работал бы дорогостоящей игрушкой.