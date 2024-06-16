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«Аталанта» хочет усилиться Дзаньоло

вчера, 08:57

«Аталанта» намерена подписать полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло.

В прошлом сезоне игрок выступал за «Астон Виллу» на правах аренды.

По слухам, на футболиста также претендует клуб Ла Лиги.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:59
Смотрел его в Вилле, дерево деревом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:01
Гасперини топовый тренер.
и как специалисту по выбиванию дури из подопечных, ему просто нет равных.
Дзаньоло игрок суперталантливый. но поймал звездную болезнь, подкрепляемая фанатской любовью и румынскими подругами.
травмы, скандалы, саботаж. плюс угрозы болельщиков Ромы))
короче, парень сам себе испоганил карьеру.
но раз Аталанта уверена, что Дзаньоло им нужен, получается, они хотят продавать Миранчука.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:53
Может и его карьеру реанимирует Гасперини!? Буду рад, если Николо снова будет показывпть игру того уровня, которая была у него до травм!
AleS
AleS
вчера в 09:42
Если подпишут, будет еще один конкурент для Алеши.
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