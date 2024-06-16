«Аталанта» хочет усилиться Дзаньоло

«Аталанта» намерена подписать полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Астон Виллу» на правах аренды.
По слухам, на футболиста также претендует клуб Ла Лиги.
«Аталанта» намерена подписать полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Астон Виллу» на правах аренды.
По слухам, на футболиста также претендует клуб Ла Лиги.
и как специалисту по выбиванию дури из подопечных, ему просто нет равных.
Дзаньоло игрок суперталантливый. но поймал звездную болезнь, подкрепляемая фанатской любовью и румынскими подругами.
травмы, скандалы, саботаж. плюс угрозы болельщиков Ромы))
короче, парень сам себе испоганил карьеру.
но раз Аталанта уверена, что Дзаньоло им нужен, получается, они хотят продавать Миранчука.
и как специалисту по выбиванию дури из подопечных, ему просто нет равных.
Дзаньоло игрок суперталантливый. но поймал звездную болезнь, подкрепляемая фанатской любовью и румынскими подругами.
травмы, скандалы, саботаж. плюс угрозы болельщиков Ромы))
короче, парень сам себе испоганил карьеру.
но раз Аталанта уверена, что Дзаньоло им нужен, получается, они хотят продавать Миранчука.