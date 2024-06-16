«Аталанта» хочет усилиться Дзаньоло

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вчера, 08:57

«Аталанта» намерена подписать полузащитника «Галатасарая» .

В прошлом сезоне игрок выступал за «Астон Виллу» на правах аренды.

По слухам, на футболиста также претендует клуб Ла Лиги.