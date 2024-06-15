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«Арсенал» может подписать Онана

вчера, 17:18

«Арсенал» сделал запрос о возможности трансфера полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

«Ириски» хотят получить за бельгийца 50 миллионов фунтов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:48
Арсеналу нужен опорник на замену Парти, которого хотят продать, и Онана вроде как один из вариантов на эту роль.
Если учитывать, что Эвертону до конца месяца нужно продать игрока (или игроков) на сумму 50 млн (у них там опять какие то проблемы с финансами), вполне вероятно, что если Арсенал пойдет за игроком, то Эвертон особо и не будет сопротивляться, хоть и считают его важным игроком.
Ходят слухи, что МЮ хочет подписать защитника ирисок Брэнтуэйта, но Эвертон не особо хочет терять своего защитника, и вроде как выберая между Онаной и Брэнтуэтом сами ириски готовы потерять Онану. Так что у Арсенала есть хороший шанс купить игрока, если он действительно нужен команде
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:22
Соответствие его ценника на рынке... но поторговаться всегда можно.
Гость
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