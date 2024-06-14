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«Ньюкасл» хочет усилиться нападающим «Челси»

вчера, 19:52

Нападающий Нони Мадуеке имеет шансы перейти из «Челси» в «Ньюкасл».

«Сороки» видят в игроке замену Мигелю Альмирону, который, вероятно, отправится в Саудовскую Аравию.

Ранее «Ньюкасл» объявил о переходе экс-защитника «Борнмута».

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:29
Можно продавать. Покупали не дорого тем более. За сезон 5-6 матчей выдал добротных.
Тем более вроде как Майкл Олисе переходит/возвращается домой в Челси.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:15
Мадуеке лучше перейти в Ньюкасл, чем надеется в Челси.
игрок толковый
Гость
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