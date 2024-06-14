«Ньюкасл» хочет усилиться нападающим «Челси»

Нападающий Нони Мадуеке имеет шансы перейти из «Челси» в «Ньюкасл».
«Сороки» видят в игроке замену Мигелю Альмирону, который, вероятно, отправится в Саудовскую Аравию.
Ранее «Ньюкасл» объявил о переходе экс-защитника «Борнмута».
Нападающий Нони Мадуеке имеет шансы перейти из «Челси» в «Ньюкасл».
«Сороки» видят в игроке замену Мигелю Альмирону, который, вероятно, отправится в Саудовскую Аравию.
Ранее «Ньюкасл» объявил о переходе экс-защитника «Борнмута».
Тем более вроде как Майкл Олисе переходит/возвращается домой в Челси.
Тем более вроде как Майкл Олисе переходит/возвращается домой в Челси.
игрок толковый
игрок толковый