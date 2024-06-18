Мбаппе избежит операции

Федерация футбола Франции выступила с заявлением по поводу травмы нападающего .

Килиан Мбаппе вернулся в базовый лагерь сборной Франции. Он получил перелом носа во втором тайме матча Австрия — Франция, состоявшегося в этот понедельник в Дюссельдорфе. Капитану сборной Франции оказали первую помощь медицинский персонал и доктор Франк Ле Галль, который диагностировал у него перелом носа. Мбаппе будет проходить лечение в ближайшие несколько дней, но он не будет прооперирован. Для Килиана будет изготовлена маска, чтобы 10-й номер сборной Франции мог подготовиться к возвращению на Евро после периода, посвященного лечению.