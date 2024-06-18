Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЕвро-2024

Мбаппе избежит операции

вчера, 09:34

Федерация футбола Франции выступила с заявлением по поводу травмы нападающего Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе вернулся в базовый лагерь сборной Франции. Он получил перелом носа во втором тайме матча Австрия — Франция, состоявшегося в этот понедельник в Дюссельдорфе. Капитану сборной Франции оказали первую помощь медицинский персонал и доктор Франк Ле Галль, который диагностировал у него перелом носа. Мбаппе будет проходить лечение в ближайшие несколько дней, но он не будет прооперирован. Для Килиана будет изготовлена маска, чтобы 10-й номер сборной Франции мог подготовиться к возвращению на Евро после периода, посвященного лечению.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мбаппе сломал нос. Игрок будет прооперирован в Дюссельдорфе
Вчера, 01:23
Гризманн врезался в рекламный щит, а Мбаппе разбил нос в матче с Австрией
Вчера, 00:11
Полузащитник Сербии Костич получил травму в матче против Англии
16 июня
Павлович пропустит Евро-2024
12 июня
Левандовски из-за травмы пропустит первый матч Евро-2024 с Нидерландами
12 июня
Тренер сборной Польши высказался о травме Левандовского
11 июня
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:59
Проблема будет однозначно...
Осень... Весна... Сон....
chromage
chromage ответ yu6secapkde3 (раскрыть)
вчера в 11:44
Рюдигер играл в маске помню. Упорно уговаривал врачей отказаться от нее. Значит скорее мешает, чем нет. Другое дело, в противном варианте, врачи вообще запретят играть и жди 2 года турнир такого уровня. А Франция без него явно ослабнет.

Вот и выбор... Не играть и потом ждать два года турнир подобный и подвести команду и страну, либо потерпеть 1,5 часа неудобства относительные.
xxqgk9wu7zy7
xxqgk9wu7zy7
вчера в 10:41
Жаба давит!
vxtsbs42j9rd
vxtsbs42j9rd
вчера в 09:59
Стоит пожелать быстрейшего лечения Мбаппе.
x5cuvm2x54uw
x5cuvm2x54uw
вчера в 09:53
У фаворита чемпионата начались проблемы.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:52
Новости о нём нас ждут вечно
yu6secapkde3
yu6secapkde3
вчера в 09:49
По любому играть он станет похуже с намордником.
alexgurzan
alexgurzan ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 09:40
Добрый день.
А вам приходил код уже в этом месяце?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 