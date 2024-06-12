Левандовски из-за травмы пропустит первый матч Евро-2024 с Нидерландами

Врач сборной Польши Яцек Ярошевский рассказал о ситуации с игроками, получившими травмы в товарищеском матче с Турцией.

Сегодня мы обследовали трёх игроков, получивших травмы в матче с Турцией. Павел Давидович получил растяжение четырёхглавой мышцы бедра. В случае Карола Швидерского экспертиза выявила растяжение связок голеностопного сустава без существенных повреждений. Оба футболиста должны вернуться к полноценным тренировкам в течение 3-4 дней после проведения лечения.

Роберт Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра, из-за чего он не сможет принять участие в первом матче. Мы делаем всё, чтобы Роберт смог сыграть во втором матче против Австрии.