Левандовски из-за травмы пропустит первый матч Евро-2024 с Нидерландами

Врач сборной Польши Яцек Ярошевский рассказал о ситуации с игроками, получившими травмы в товарищеском матче с Турцией.
Сегодня мы обследовали трёх игроков, получивших травмы в матче с Турцией. Павел Давидович получил растяжение четырёхглавой мышцы бедра. В случае Карола Швидерского экспертиза выявила растяжение связок голеностопного сустава без существенных повреждений. Оба футболиста должны вернуться к полноценным тренировкам в течение 3-4 дней после проведения лечения.
Роберт Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра, из-за чего он не сможет принять участие в первом матче. Мы делаем всё, чтобы Роберт смог сыграть во втором матче против Австрии.
Польша 16 июня сыграет с Нидерландами в рамках 1-го тура чемпионата Европы 2024 года в группе D. Также в квартете выступят Австрия и Франция.