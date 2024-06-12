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Левандовски из-за травмы пропустит первый матч Евро-2024 с Нидерландами

сегодня, 00:56

Врач сборной Польши Яцек Ярошевский рассказал о ситуации с игроками, получившими травмы в товарищеском матче с Турцией.

Сегодня мы обследовали трёх игроков, получивших травмы в матче с Турцией. Павел Давидович получил растяжение четырёхглавой мышцы бедра. В случае Карола Швидерского экспертиза выявила растяжение связок голеностопного сустава без существенных повреждений. Оба футболиста должны вернуться к полноценным тренировкам в течение 3-4 дней после проведения лечения.

Роберт Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра, из-за чего он не сможет принять участие в первом матче. Мы делаем всё, чтобы Роберт смог сыграть во втором матче против Австрии.

Польша 16 июня сыграет с Нидерландами в рамках 1-го тура чемпионата Европы 2024 года в группе D. Также в квартете выступят Австрия и Франция.

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Все комментарии
q5edhn9w8hrr
q5edhn9w8hrr
сегодня в 08:14
Для сборной Польши это катастрофа, делать ей нечего на ЧЕ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:52
Головная боль Барсы. С возрастом все больше травм. Сборной без него совсем плохо. Пожелаю полякам побед и удачи на Евро.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:22
Роберту здоровья, а пшечной сборной с треском провалиться!!! Ну, все знают почему)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:13
А я порадуюсь их вылету. Подлость по отношению к нашей сборной я не прощу никогда . Игроку при этом пожелаю здоровья...
fywkersy28uu
fywkersy28uu
сегодня в 07:06
Лев сейчас не помощник своей сборной,да и полякам там ничего не светит
Вещий
Вещий
сегодня в 06:50
Потеря однако... и хорошо если только один матч....
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:30
До свидания поляки, и до этого шансы на выход из группы были не большие, а теперь надежда только на Щесны
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:16
Думаю и с ним у них мало шансов было
амурец
амурец
сегодня в 05:22
Без него полякам будет трудно
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:39
Для поляков это потеря большая
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:36
Ещё не начали ЧЕ, а уже травмы
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