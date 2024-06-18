Гризманн врезался в рекламный щит, а Мбаппе разбил нос в матче с Австрией

Сборная Франции одержала победу над командой Австрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (1:0).
В начале второго тайма нападающий французов Антуан Гризманн во время борьбы за мяч с соперником вылетел за пределы поля и врезался в рекламный щит. Футболисту потребовалась помощь врачей, чтобы остановить кровь. В итоге он смог вернуться на поле и продолжил играть с перебинтованной головой.
Также в конце поединка форвард Килиан Мбаппе разбил в кровь нос, неудачно столкнувшись с соперником. Он упал на газон, подняться игрок смог только при помощи врачей. Продолжить встречу он не сумел.