Гризманн врезался в рекламный щит, а Мбаппе разбил нос в матче с Австрией

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сегодня, 00:11

Сборная Франции одержала победу над командой Австрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (1:0).

В начале второго тайма нападающий французов во время борьбы за мяч с соперником вылетел за пределы поля и врезался в рекламный щит. Футболисту потребовалась помощь врачей, чтобы остановить кровь. В итоге он смог вернуться на поле и продолжил играть с перебинтованной головой.

Также в конце поединка форвард разбил в кровь нос, неудачно столкнувшись с соперником. Он упал на газон, подняться игрок смог только при помощи врачей. Продолжить встречу он не сумел.