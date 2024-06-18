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Гризманн врезался в рекламный щит, а Мбаппе разбил нос в матче с Австрией

сегодня, 00:11
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Франции одержала победу над командой Австрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (1:0).

В начале второго тайма нападающий французов Антуан Гризманн во время борьбы за мяч с соперником вылетел за пределы поля и врезался в рекламный щит. Футболисту потребовалась помощь врачей, чтобы остановить кровь. В итоге он смог вернуться на поле и продолжил играть с перебинтованной головой.

Также в конце поединка форвард Килиан Мбаппе разбил в кровь нос, неудачно столкнувшись с соперником. Он упал на газон, подняться игрок смог только при помощи врачей. Продолжить встречу он не сумел.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:44
Катастрофа произошла у сборной Франции ! Всему виной , жёсткий гололёд !!!)))☝️😜
Asper
Asper
сегодня в 07:36
Что ж вы так убиваетесь, вы ж так не убьётесь никогда
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:59
Кто то сборную Франции сглазил....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:58
Здоровья всем. Без Антуана команда реально станет слабей
adekvat
adekvat
сегодня в 06:16
Мбаппе решил к олимпиаде начать готовиться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:38
Три очка взяли, а остальное частнтсти
denhim
denhim
сегодня в 01:34
Скорее всего будет играть с маской, теперь образ черепашки-ниндзя будет полным. А если без шуток, здоровья и ещё раз здоровья Килиану!
Capral
Capral ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 01:24, ред.
В смысле- Гризману и рекламному щиту?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:18
Мясо должно быть с кровью...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:03
Не повезло обоим
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:00
Первый блин не комом
Capral
Capral
сегодня в 00:45
Надо бы поинтересоваться о здоровье рекламного щита.
Futurista
Futurista ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
При чем здесь австрийцы?)...
французы сами поубивались...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:13
Грубо играют игроки Австрии .
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