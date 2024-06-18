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Лунёв стал игроком «Динамо»

вчера, 21:46

Московское «Динамо» объявило о переходе вратаря Андрея Лунёва на правах свободного агента.

Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне игрок выступал за «Карабах».

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17 июня
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Все комментарии
XtraDigger
XtraDigger ответ Gallardo27 (раскрыть)
сегодня в 13:44
Это когда Андрей ЛУНЁВ играл в Мадриде? Подскажите пожалуйста.
Gallardo27
Gallardo27
сегодня в 13:31
Из Мадрида в Московское Динамо на повышение! 🥳💪
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:42
Посмотрим ,как он уживется в Динамо и на долго ли.
k879khqa4cej
k879khqa4cej
сегодня в 04:45
Странно, что он в Европу не перешёл.
kazakoff
kazakoff
вчера в 23:56
С ним вполне могут и в следующем сезоне на чемпионство замахнуться
амурец
амурец
вчера в 23:29
Повесили себе на шею балласт
pomor45
pomor45
вчера в 22:37
Человек Зенита в воротах Динамо.
баск
баск
вчера в 22:35
Трёхкратный чемпион России всё таки..

Хотя у клуба плохонький тренер вратарей, который, по некоторым опасениям, вскоре и из Лунёва сможет сделать Шунина с Лещуком.
Остаётся надеяться, что опытный кипер найдёт способ отделить мух от котлет..

А так-то конечно, Лунёву добро пожаловать в Динамо и удачи)
Izmar
Izmar ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 22:25
Хорошие не уходят, а таких просят уйти.
Forwert
Forwert ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:20
А особой разницы и нет, играют одинаково.
qwrr75tvpf3b
qwrr75tvpf3b
вчера в 22:17
Вряд ли он закрепится в Динамо, нигде не приживается.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:13
Хорошая новость для болельщиков фк ДИНАМО гор Москва
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:11
Вроде Карабах неплохо выступил в ЛЕ. Байер кое-как его прошел. Да и в свое время Лунев помнится за сборную неплохо играл ( в отборочных матчах). Вроде бы воротчик неплохой, динамикам явно не помешает...
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:03
Хороший выбор для продолжения карьеры. Желаю удачи
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:02, ред.
Щёл 2024 год, а я всё путаю Андрея Лунёва и Андрея Лунина))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:57
это лето перехода вратарей уже наверное 9-10
Predator94
Predator94
вчера в 21:55
Опытный воротчик
Странно что ушел, мог бы в ле поиграть еще на след сезон
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:51
Парень вроде вратарь не плохой! Если чудить не будет
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