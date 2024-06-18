Лунёв стал игроком «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о переходе вратаря Андрея Лунёва на правах свободного агента.
Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Карабах».
Московское «Динамо» объявило о переходе вратаря Андрея Лунёва на правах свободного агента.
Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Карабах».
Хотя у клуба плохонький тренер вратарей, который, по некоторым опасениям, вскоре и из Лунёва сможет сделать Шунина с Лещуком.
Остаётся надеяться, что опытный кипер найдёт способ отделить мух от котлет..
А так-то конечно, Лунёву добро пожаловать в Динамо и удачи)
Хотя у клуба плохонький тренер вратарей, который, по некоторым опасениям, вскоре и из Лунёва сможет сделать Шунина с Лещуком.
Остаётся надеяться, что опытный кипер найдёт способ отделить мух от котлет..
А так-то конечно, Лунёву добро пожаловать в Динамо и удачи)
Странно что ушел, мог бы в ле поиграть еще на след сезон
Странно что ушел, мог бы в ле поиграть еще на след сезон