Смолов вернулся в «Краснодар»

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вчера, 16:12

Нападающий «Динамо» на правах свободного агента перешёл в «Краснодар». Игрок подписал контракт до 30 июня 2025 года. Стоит отметить, что Смолов уже выступал за «Краснодар» (с июля 2015 года по август 2018 года) и является лучшим бомбардиром в истории клуба (за 101 матч он забил 64 мяча).

В прошедшем сезоне 34-летний россиянин сыграл 34 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.