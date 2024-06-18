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Смолов вернулся в «Краснодар»

вчера, 16:12

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов на правах свободного агента перешёл в «Краснодар». Игрок подписал контракт до 30 июня 2025 года. Стоит отметить, что Смолов уже выступал за «Краснодар» (с июля 2015 года по август 2018 года) и является лучшим бомбардиром в истории клуба (за 101 матч он забил 64 мяча).

Смолов вернулся в «Краснодар»Смолов вернулся в «Краснодар»

В прошедшем сезоне 34-летний россиянин сыграл 34 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ всё продинамил (раскрыть)
сегодня в 11:00
Качественные персонажи везде есть)
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 05:26
Сдается мне, что Федя уже сбитый летчик. 34 года, как никак. Но желаю все же ему, чтобы не был балластом в Краснодаре. А так, Реалу и Барсе забивал, уже не зря, карьера прошла😅
Сп62
Сп62
вчера в 22:23
Можно было бы понять интересы клубов второй половины таблицы. Но для Краснодара Федя усилением ни как не будет.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:57
а Дзюба в Зенит не вернётся????
всё продинамил
всё продинамил ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:37
А что, там есть кого троллить? Тогда я тоже участвую. Ну его нафиг, этот футбол. Сплошная тоска...
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 21:32
Да старый он уже... В одну и ту же воду дважды войти нельзя (© Гераклит)
nik9373
nik9373
вчера в 21:23
Болтается, как в проруби.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:38
Не понимаю.
Наверное мну пора переключиться троллить шахматистов или велосипедистов!))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:35
А что ,10 лет назад .он был лучше ? )))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:29
Зачем??? Старый сбитый лётчик!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:25
Возможно для него и лучший, но не факт ,что для клуба лучший. Очень сомневаюсь. Но на безрыбье и рак рыба. Есть у них прекрасный молодой парень Кокшаров, но у него проблемы со здоровьем. А новых Шапи, Игнатьевых нет. Не растут. . Да к тому же Галицкий на легов запал последнее время.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:21
Всё, исключаем Краснодар из числа конкурентов на золото.
Неудачник вернулся.
r2kb3k62rwpx
r2kb3k62rwpx
вчера в 18:20
Федя стар и слаб от вольготной жизни, пора на пенсию или в пердив.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:18
Ну надо же ему где то карьеру заканчивать. Возвращение в Динамо, где он начинал, стало неудачным, в Фейеноорд и Сельту его не позовут, Анжи, Урал и Локо не комильфо, а Краснодар это лучший вариант.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:06
Но время 10 лет назад не отмотаешь
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:55
Этот человек будет сидеть на шее клуба
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:55, ред.
... с другой стороны, является лучшим бомбардиром "Краснодара", т.е. вложил немало сил и умения в эту команду. Приютили своего постаревшего пилигрима на старости лет, не дали окончательно загнуться в "Динамо" - честь и хвала коллективу.
nubom
nubom ответ w6hnrraducyu (раскрыть)
вчера в 17:45
...как бы в ФНЛ не проснуться...
5bqnqvhsrcmg
5bqnqvhsrcmg
вчера в 17:45
Федя красавчик, нашёл себе пристанище
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:41
И он вернулся туда, где у него всё было хорошо.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:27
Федя не боец ! Жилы рвать не будет... Так что не понимаю зачем он Быкам
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:14
А бывает, что в одном клубе не забивает и в другом тоже. Пример Игнатьева.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:13
Так у него "не поперло" ни в Урале, ни в Локо, ни в Динамо. Чудеса бывают ?
баск
баск
вчера в 17:12, ред.
В прошедшем сезоне Федя заметно сдавал буквально на глазах, особенно
утратив в скорости.
Человеку 34 года, это достаточно много, иные игроки атаки и раньше бутсы на гвоздь вешают..

Зачем он понадобился Краснодару- дело Краснодара.
Но вот у нас его уход высвободил игровое время для Грулёва и очень хотелось бы, чтобы Славка наконец заиграл..

Федьке же- спасибо что был с нами, и удачи в дальнейшей карьере, коли до сих пор не набегался..)
K_TS16
K_TS16
вчера в 16:59
Пригодится ещё
lotsman
lotsman
вчера в 16:56
А что, вдруг у Фёдора в Краснодаре попрёт, как в былые времена. Опыт игры он не потерял, я думаю. Ему нужны хорошие партнёры. А когда с партнёрами взаимодействия отлажены до автоматизма, тогда и игра пойдёт, и голы будут. Бывает же так, что в одном коллективе игра не получается, а в другом всё получается и голы забиваются.
valt134
valt134
вчера в 16:52
Погоды уже не сделает. Разве что для обоймы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:32
Штук 5ть забьёт и на том спасибо
Gorasul
Gorasul
вчера в 16:31
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 16:24
    Нижнее фото для рекламы "Отдыхайте на курортах Краснодарского края!"
    Гость
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