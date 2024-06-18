Смолов вернулся в «Краснодар»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов на правах свободного агента перешёл в «Краснодар». Игрок подписал контракт до 30 июня 2025 года. Стоит отметить, что Смолов уже выступал за «Краснодар» (с июля 2015 года по август 2018 года) и является лучшим бомбардиром в истории клуба (за 101 матч он забил 64 мяча).
В прошедшем сезоне 34-летний россиянин сыграл 34 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.
"Ничо. Побарствует и вернётся".
Вот Хведя и возвертается туда, где раскрылся, как нападающий.
Лишним точно не будет.
"Ничо. Побарствует и вернётся".
Вот Хведя и возвертается туда, где раскрылся, как нападающий.
Лишним точно не будет.
утратив в скорости.
Человеку 34 года, это достаточно много, иные игроки атаки и раньше бутсы на гвоздь вешают..
Зачем он понадобился Краснодару- дело Краснодара.
Но вот у нас его уход высвободил игровое время для Грулёва и очень хотелось бы, чтобы Славка наконец заиграл..
Федьке же- спасибо что был с нами, и удачи в дальнейшей карьере, коли до сих пор не набегался..)
утратив в скорости.
Человеку 34 года, это достаточно много, иные игроки атаки и раньше бутсы на гвоздь вешают..
Зачем он понадобился Краснодару- дело Краснодара.
Но вот у нас его уход высвободил игровое время для Грулёва и очень хотелось бы, чтобы Славка наконец заиграл..
Федьке же- спасибо что был с нами, и удачи в дальнейшей карьере, коли до сих пор не набегался..)