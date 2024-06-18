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ЦСКА подписал белорусского нападающего Шуманского

вчера, 20:17

Нападающий «Ариса» Артем Шуманский перешёл в московский ЦСКА.

Контракт с белорусским футболистом подписан до лета 2029 года. В российской команде он будет выступать под номером 8.

С «Арисом» форвард стал чемпионом и обладателем Суперкубка Кипра в сезоне-2022/23. В прошлом сезоне он провёл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:00
Хорошая новость для болельщиков фк ЦСКА
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:40
Шлак ни шлак, узнаем , про Абосса тоже думал что шлак, а оказался брильянт узбецкий
pomor45
pomor45
вчера в 22:41
Много шума из ничего.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:16
Для 8го места сойдёт
lotsman
lotsman
вчера в 21:00
Молодой и перспективный?) Время покажет, что он может.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:49
он и сейчас говорит несуразное про узбека.
считает парня пародией на футболиста.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:47
Володя Пономарев с учётом своего возраста разумных и адекватных мыслей уже не выдает. Я помню как в прошлом году все измывались над трансфером Файзуллаева. Потом все затихли и исчезли. А если также с этим парнем будет, ты же первый воды в рот наберёшь. Не так ли?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:41
интересно.
убрали свое, взяли белорусское.
Кучаев, Заболотный, возможно и Чалов уйдет(продадут).
скоро узнаем. что скажет Пономарев
Сп62
Сп62 ответ qft59m556q72 (раскрыть)
вчера в 20:35
Моложе.
3yr5r7a3vv8x
3yr5r7a3vv8x
вчера в 20:25
Не понятно кто, да еще и на пять лет.
qft59m556q72
qft59m556q72
вчера в 20:20
Чем лучше Заболотного не понятно.
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