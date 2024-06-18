ЦСКА подписал белорусского нападающего Шуманского

Нападающий «Ариса» Артем Шуманский перешёл в московский ЦСКА.
Контракт с белорусским футболистом подписан до лета 2029 года. В российской команде он будет выступать под номером 8.
С «Арисом» форвард стал чемпионом и обладателем Суперкубка Кипра в сезоне-2022/23. В прошлом сезоне он провёл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
считает парня пародией на футболиста.
считает парня пародией на футболиста.
убрали свое, взяли белорусское.
Кучаев, Заболотный, возможно и Чалов уйдет(продадут).
скоро узнаем. что скажет Пономарев
убрали свое, взяли белорусское.
Кучаев, Заболотный, возможно и Чалов уйдет(продадут).
скоро узнаем. что скажет Пономарев