ЦСКА подписал белорусского нападающего Шуманского

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вчера, 20:17

Нападающий «Ариса» перешёл в московский ЦСКА .

Контракт с белорусским футболистом подписан до лета 2029 года. В российской команде он будет выступать под номером 8.

С «Арисом» форвард стал чемпионом и обладателем Суперкубка Кипра в сезоне-2022/23. В прошлом сезоне он провёл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.