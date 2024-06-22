«Ювентус» планирует купить хавбека «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам-Ульен заинтересовал «Ювентус».
Туринцы хотят приобрести игрока даже в том случае, если Адриен Рабьо останется в команде.
«Бьянконери» готовы отдать за футболиста 15-18 миллионов евро. Контракт хавбека с «орлами» действует до лета 2025 года.
Отец у младших Тюрам был превосходным игроком, думаю что и второй сын не затеряется. Маркус играет в сборной, хорош и далеко пойдет.
как сложится у Кефрена, скоро узнаем.
но он очень хорош в выходе из под прессинга , а пасы топ-уровень.
хорошая генетика и воспитание))) тот случай, когда яблочки от яблони недалеко упали...но мешает то, что Джим Рэтклифф владелец двух клубов - МЮ и Ниццы.
а правила УЕФА запрещают такие переходы.
Отец у младших Тюрам был превосходным игроком, думаю что и второй сын не затеряется. Маркус играет в сборной, хорош и далеко пойдет.
как сложится у Кефрена, скоро узнаем.
но он очень хорош в выходе из под прессинга , а пасы топ-уровень.
хорошая генетика и воспитание))) тот случай, когда яблочки от яблони недалеко упали...но мешает то, что Джим Рэтклифф владелец двух клубов - МЮ и Ниццы.
а правила УЕФА запрещают такие переходы.