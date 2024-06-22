«Ювентус» планирует купить хавбека «Ниццы»

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вчера, 08:46

Полузащитник «Ниццы» заинтересовал «Ювентус».

Туринцы хотят приобрести игрока даже в том случае, если Адриен Рабьо останется в команде.

«Бьянконери» готовы отдать за футболиста 15-18 миллионов евро. Контракт хавбека с «орлами» действует до лета 2025 года.