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«Ювентус» планирует купить хавбека «Ниццы»

вчера, 08:46

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам-Ульен заинтересовал «Ювентус».

Туринцы хотят приобрести игрока даже в том случае, если Адриен Рабьо останется в команде.

«Бьянконери» готовы отдать за футболиста 15-18 миллионов евро. Контракт хавбека с «орлами» действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:07, ред.
МЮ нужен этот игрок.
Отец у младших Тюрам был превосходным игроком, думаю что и второй сын не затеряется. Маркус играет в сборной, хорош и далеко пойдет.
как сложится у Кефрена, скоро узнаем.
но он очень хорош в выходе из под прессинга , а пасы топ-уровень.
хорошая генетика и воспитание))) тот случай, когда яблочки от яблони недалеко упали...но мешает то, что Джим Рэтклифф владелец двух клубов - МЮ и Ниццы.
а правила УЕФА запрещают такие переходы.
3egntfcab2x4
3egntfcab2x4
вчера в 10:01
Интерес «Ювентуса» к полузащитнику «Ниццы» Кефрену Тюраму-Ульену можно объяснить его потенциалом и успешной игрой за французский клуб.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:00
Рабье на выход...
drug01
drug01
вчера в 09:51
Ювентусу нужно усиление команды
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:38
А за ним охота уже года два идёт, но почему-то всё никак не перейдёт никуда
Орлы запросят лямов 20-25
62nzepuc4cdq
62nzepuc4cdq ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:25
Да всем уже понятно, что нельзя и вы об этом знаете, но продолжаете спрашивать.
Не тяните, задайте вопрос по существу, назовите имя пользователя, который набрал 5000 очков для ставок и когда.
Нам всем интересно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:22
Игрок добротный. Думаю поможет Юве
Гость
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