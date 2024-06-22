Обамеянг проведёт переговоры с «Аль-Шабабом»

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в Саудовскую Аравию.
По данным источника, «Аль-Шабаб» находится в поисках нападающего на следующий сезон, а габонец является одной из трансферных целей клуба.
В ближайшее время Обамеянг должен провести переговоры с представителями «Аль-Шабаба».
Поэтому игроки идут туда где больше пиастров.
Спортивная составляющая.....?
Очень ярко проявилась в матче Нидерланды - Франция....
Поэтому игроки идут туда где больше пиастров.
Спортивная составляющая.....?
Очень ярко проявилась в матче Нидерланды - Франция....