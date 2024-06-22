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Обамеянг проведёт переговоры с «Аль-Шабабом»

сегодня, 00:46

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в Саудовскую Аравию.

По данным источника, «Аль-Шабаб» находится в поисках нападающего на следующий сезон, а габонец является одной из трансферных целей клуба.

В ближайшее время Обамеянг должен провести переговоры с представителями «Аль-Шабаба».

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Шуnя771
Шуnя771 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 04:43
Футбол превратился в инструмент для зарабатывания денег.
Поэтому игроки идут туда где больше пиастров.
Спортивная составляющая.....?
Очень ярко проявилась в матче Нидерланды - Франция....
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:48
Деньги решают всё
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