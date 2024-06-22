Обамеянг проведёт переговоры с «Аль-Шабабом»

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сегодня, 00:46

Нападающий «Марселя» может перебраться в Саудовскую Аравию.

По данным источника, «Аль-Шабаб» находится в поисках нападающего на следующий сезон, а габонец является одной из трансферных целей клуба.

В ближайшее время Обамеянг должен провести переговоры с представителями «Аль-Шабаба».