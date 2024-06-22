Главный тренер «Аль-Ахли» попросил выставить Фирмино на трансфер

Нападающий Роберто Фирмино близок к уходу из «Аль-Ахли».
По данным источника, главный тренер саудовского клуба Маттиас Яйссле попросил руководство команды продать бразильца.
Боссы «Аль-Ахли» согласились с решением наставника и уже начали искать замену форварду.
раз решил уйти из Ливерпуля, смог перейти в Ювентус или Милан.
раз решил уйти из Ливерпуля, смог перейти в Ювентус или Милан.
прошу понять и простить.
прошу понять и простить.
вывод - бывший капитан Ливерпуля на самом деле явл. игроком уровня среднего клуба АПЛ и МЛС....хуже Фирмино только сын Зидана, Лука Зидан, экс-вратарь Расинга из Франции...этот голкипер настолько плох, что может превратить неудавшийся навес в гол.
А в Эйбаре он часто уворачивается от мяча, как боксер от удара!
Но его отец старается найти ему саудовский клуб.
вывод - бывший капитан Ливерпуля на самом деле явл. игроком уровня среднего клуба АПЛ и МЛС....хуже Фирмино только сын Зидана, Лука Зидан, экс-вратарь Расинга из Франции...этот голкипер настолько плох, что может превратить неудавшийся навес в гол.
А в Эйбаре он часто уворачивается от мяча, как боксер от удара!
Но его отец старается найти ему саудовский клуб.