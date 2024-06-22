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Главный тренер «Аль-Ахли» попросил выставить Фирмино на трансфер

сегодня, 00:25

Нападающий Роберто Фирмино близок к уходу из «Аль-Ахли».

По данным источника, главный тренер саудовского клуба Маттиас Яйссле попросил руководство команды продать бразильца.

Боссы «Аль-Ахли» согласились с решением наставника и уже начали искать замену форварду.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:17
Доигрался Фирмино однако
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:42
жаль, что Фирмино поддался в КСА.
раз решил уйти из Ливерпуля, смог перейти в Ювентус или Милан.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:40
если что, это шутка.
прошу понять и простить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:40
саудовская лига насколько крутая и высококонкурентная среда, что в мастерстве Фирмино случился сбой, что реально упал как охапка дров, когда не смог занести мяч в ворота с ленточки. фанаты Аль Ахли были неприятно удивлены.
вывод - бывший капитан Ливерпуля на самом деле явл. игроком уровня среднего клуба АПЛ и МЛС....хуже Фирмино только сын Зидана, Лука Зидан, экс-вратарь Расинга из Франции...этот голкипер настолько плох, что может превратить неудавшийся навес в гол.
А в Эйбаре он часто уворачивается от мяча, как боксер от удара!
Но его отец старается найти ему саудовский клуб.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:55
Не сошлись характерами в связи с различными взглядом на футбол...)
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