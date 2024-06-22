Бердыев возглавил «Туран»

подписал контракт с «Тураном» из Азербайджана. Об этом сообщил спортивный директор клуба Самед Насибов:

Вчера вечером Курбан Бердыев прибыл в Баку, а уже сегодня мы подписали с ним контракт. Всё отлично, переговоры прошли быстро и хорошо. Изначально мы хотели подписать этого специалиста на один год с возможностью продления еще на один сезон. Но в ходе переговоров и обсуждения нюансов мы изменили сроки соглашения. «Туран» следил за работой Курбана Бекиевича, и наш клуб понимал, что с этим специалистом можно построить долгосрочный проект. Сыграли имя и опыт Бердыева, поэтому окончательный контракт заключен по системе 2+1.