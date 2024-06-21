Олег Иванов хочет работать тренером в структуре «Рубина»

Полузащитник «Рубина» рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

У меня хорошие отношения и с руководством клуба, и с тренерским штабом, и с партнёрами по команде. Не вижу смысла уходить, размениваться на 10–15 минут игрового времени в другом клубе. Есть желание выжать из себя максимум и пойти учиться на тренера, чтобы реализовывать себя в другом качестве.

«Рубин» полностью устраивает меня как команда, Казань — отличный город, тут всё замечательно. Хотелось бы попробовать в предстоящем сезоне подняться ещё выше, но для этого надо чуть усилить состав.