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Олег Иванов хочет работать тренером в структуре «Рубина»

вчера, 12:38

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

У меня хорошие отношения и с руководством клуба, и с тренерским штабом, и с партнёрами по команде. Не вижу смысла уходить, размениваться на 10–15 минут игрового времени в другом клубе. Есть желание выжать из себя максимум и пойти учиться на тренера, чтобы реализовывать себя в другом качестве.

«Рубин» полностью устраивает меня как команда, Казань — отличный город, тут всё замечательно. Хотелось бы попробовать в предстоящем сезоне подняться ещё выше, но для этого надо чуть усилить состав.

Сейчас начинаются сборы, будет собрание. Отдельно переговорю с Рашидом Маматкуловичем (Рахимовым), возможно, буду участвовать в более глобальных тренерских вопросах по состоянию команды. Когда в «Рубине» был Слуцкий, мы договаривались, что выйдем в РПЛ, я чуть поиграю — и мне будут давать разбирать линию полузащиты как играющему тренеру. Пока с клубом разговора о таком плавном переходе не было, продлил контракт на год как футболист.

В прошедшем сезоне Иванов провёл 12 матчей.

Ранее сообщалось, что «Рубин» продлил контракт с 37-летним россиянином.

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drug01
drug01
вчера в 12:58
У него всё получится!!!
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