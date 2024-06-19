Паршивлюк завершил карьеру и станет тренером

Как сообщает журналист Иван Карпов, защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру.
Теперь футболист войдёт в тренерский штаб Марцела Лички в московском клубе.
Как сообщает журналист Иван Карпов, защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру.
Теперь футболист войдёт в тренерский штаб Марцела Лички в московском клубе.
Однако, Паршу так никто и не сказал, что после красной карточки завершать карьеру не обязательно?)
Ну да ладно, раз решил, так тому и быть..
Вполне разлюбезно будет видеть его в составе ТШ Динамо
Однако, Паршу так никто и не сказал, что после красной карточки завершать карьеру не обязательно?)
Ну да ладно, раз решил, так тому и быть..
Вполне разлюбезно будет видеть его в составе ТШ Динамо