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Паршивлюк завершил карьеру и станет тренером

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dybttynau8tt
dybttynau8tt
вчера в 16:33
Сколько уже таких тренеров развелось, потом экспертами подрабатывают.
alexamit
alexamit
вчера в 16:25
Уходить надо вовремя.
Capral
Capral
вчера в 16:02
И тренером будет таким же, каким был игроком, уверен...
баск
баск
вчера в 15:21, ред.
На этот раз Карп не врёт.
Однако, Паршу так никто и не сказал, что после красной карточки завершать карьеру не обязательно?)

Ну да ладно, раз решил, так тому и быть..
Вполне разлюбезно будет видеть его в составе ТШ Динамо
53gujkugsqa2
53gujkugsqa2
вчера в 14:25
Стоит пожелать ему удачи и ни в коем случае не связываться со спартаком.
drug01
drug01
вчера в 13:59
Значит время пришло. Желаю успешно освоить профессию тренера...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:36
Может и до главного дослужится !
xdsexxr5v7jd
xdsexxr5v7jd
вчера в 12:56
А лицензии тренерской то похоже нет....
Вещий
Вещий
вчера в 12:22
Такое ощущение что он лично об этом рассказал журналисту....
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