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УЕФА одобрил чёрную маску для Мбаппе

вчера, 18:25

По информации источника, новая маска чёрного цвета нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе получила одобрение со стороны УЕФА.

Игрок вынужден носить защитную маску после того, как в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией сломал нос. На тренировке перед игрой с Нидерландами он находился в маске в цветах французского флага, но по правилам её нельзя носить во время матчей, так как медицинское оборудование, используемое на игровом поле, должно быть одного цвета и не должно позволять идентифицировать команду или производителя.

Сообщается также, что Мбаппе должен сыграть в заключительном туре группы D с Польшей во вторник.

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Все комментарии
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 21:30
Ну наконец-то)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:14
Лайк за арию мистера Икса из оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка".
adekvat
adekvat
вчера в 20:47
Бутсы можно разноцветные носить, а маску нет, парадокс.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:25
Тоже УЕФА нашёл себе тему
lotsman
lotsman
вчера в 20:02
Ему бы больше подошла маска цвета молочного шоколада. Не так заметно было бы. И эти усы по бокам судьи должны запретить.В борьбе за мяч могут кому нибудь в глаз воткнуться.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:59
Чем вам не трагический персонаж - Мистер МбаппеХ...)
nc4td9qkr4yf
nc4td9qkr4yf
вчера в 19:49
По-любому тут должны были договориться,цвет какой-то маски не имеет значения,тем более препятствовать одному из ведущих игроков
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:10
Жаль не фиолетовая. Было бы прикольно)
Futurista
Futurista
вчера в 19:09
УЕФА пора одобрить в регламенте список цветов масок на случай травм...чтобы время не терять...там всё просто...белый, чёрный, жёлтый, красный)...
sv_1969
sv_1969 ответ szhhrc75z7q5 (раскрыть)
вчера в 18:41
Зато на черном фоне её не видно будет)))
szhhrc75z7q5
szhhrc75z7q5
вчера в 18:40
Чёрная маска для темнокожего француза... а это разве не расизм?
Надо у главного эксперта Вини из Реала спросить.
dj8b84rs5p6p
dj8b84rs5p6p
вчера в 18:39
Белую ему надо надевать, что бы выделяться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:29
черный чемодан из катара доставили.
вот и одобрение.
а ведь были правила, нельзя во время матча масок из жестких материалов
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