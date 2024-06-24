УЕФА одобрил чёрную маску для Мбаппе

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вчера, 18:25

По информации источника, новая маска чёрного цвета нападающего сборной Франции получила одобрение со стороны УЕФА .

Игрок вынужден носить защитную маску после того, как в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией сломал нос. На тренировке перед игрой с Нидерландами он находился в маске в цветах французского флага, но по правилам её нельзя носить во время матчей, так как медицинское оборудование, используемое на игровом поле, должно быть одного цвета и не должно позволять идентифицировать команду или производителя.

Сообщается также, что Мбаппе должен сыграть в заключительном туре группы D с Польшей во вторник.